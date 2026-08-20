به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید احمد عبودتیان امروز پنجشنبه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در آیین تکریم و معارفه دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان، با اشاره به ابعاد و آثار شهادت امام، اظهار کرد: عظمت این حادثه را باید در امتداد حوادث بزرگی همچون عاشورا دید؛ چراکه شهادت امام تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه میتواند منشأ تحولات عمیق اجتماعی و فرهنگی در جامعه باشد.
دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور افزود: دشمن طی سالهای گذشته تلاش کرد با ترور شخصیت و ایجاد شبهه، جایگاه امام را در افکار عمومی تحت تأثیر قرار دهد، اما شهادت ایشان و خون مطهرشان بار دیگر حقیقت را برای جامعه آشکار کرد.
وی با بیان اینکه «شهادت امام» باید به مسئلهای جدی در حوزه تبیین تبدیل شود، تصریح کرد: کیفیت شهادت، آثار اجتماعی آن و شرایطی که پس از این حادثه ایجاد شده، نیازمند مطالعه و تبیین دقیق است و نباید اجازه داد این مسئله صرفاً در حد یک حادثه تاریخی باقی بماند.
عبودتیان ادامه داد: همانگونه که پس از واقعه عاشورا، حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) با تبیین و افشای ظلم اجازه ندادند حقیقت کربلا تحریف شود، امروز نیز مردم و جریانهای فرهنگی وظیفه دارند در تبیین حقیقت این حادثه و دفاع از حق نقشآفرین باشند.
وی با تأکید بر اینکه مسئله شهادت امام، مسئله آینده جامعه است، گفت: نباید اجازه داد دشمن با ایجاد دوقطبیهای کاذب، این موضوع را به مسئلهای مربوط به گذشته تبدیل کند؛ بلکه باید از ظرفیت این حادثه برای تقویت حضور مردم، تبیین حق و شناخت مسیر آینده استفاده کرد.
ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای فراهمشده در سالهای گذشته
دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور با اشاره به شرایط رهبری پس از شهادت امام اظهار کرد: رهبر جدید انقلاب از همان روزهای نخست با یکی از سختترین شرایط مواجه شد؛ شهادت امام، از دست دادن جمعی از یاران و قرار گرفتن در کانون یک داغ بزرگ، شرایطی کمنظیر را رقم زد.
وی افزود: خداوند فرصت سالها همراهی و حضور در کنار امام شهید را فراهم کرده بود و این همراهی موجب شد ظرفیتهای انسانی، علمی و مدیریتی و ابعاد مختلف شخصیت و اندیشه ایشان بهخوبی شناخته شود. امروز باید از این ظرفیت برای تحقق و تفصیل آرمانها و اهداف انقلاب استفاده کرد.
عبودتیان با بیان اینکه دوره کنونی، دوره تحقق بسیاری از ظرفیتهای فراهمشده در سالهای گذشته است، گفت: رهبر انقلاب در حوزههای مختلف، از فرهنگ و هنر گرفته تا مسائل علمی و اجتماعی، وارد عمق مسائل شدهاند و امروز باید این ظرفیتها به میدان عمل بیاید.
وی بر ضرورت تربیت و میدان دادن به نیروهای مؤمن و توانمند تأکید کرد و گفت: این مرحله از انقلاب به یارانی نیاز دارد که هم ایمان و اخلاص داشته باشند و هم زمانه خود را بشناسند. مردم نیز امروز بیش از گذشته برای حضور در میدان آماده هستند و نباید اجازه داد با ایجاد دوقطبیهای کاذب، این ظرفیت اجتماعی تضعیف شود.
ضرورت احیای هویت تاریخی و فرهنگی گیلان
عبودتیان در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی در گیلان اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات ارزشمند این مجموعه، توجه به هویت تاریخی و فرهنگی گیلان و تلاش برای احیای ظرفیتهایی است که سالها مورد غفلت قرار گرفته بود.
وی با اشاره به شخصیت میرزا کوچکخان افزود: امام شهید در سالهای گذشته از غربت میرزا کوچکخان و شخصیت این مجتهد مبارز پرده برداشت و امروز باید این نگاه به تاریخ و هویت گیلان استمرار پیدا کند.
دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور همچنین شکلگیری مجموعههای مشارکتی و مردمی در گیلان را از دیگر اقدامات قابل توجه دانست و گفت: یکی از نتایج این فعالیتها، شناسایی نیروهای توانمند و فعال مردمی بوده است. در حوزه بانوان نیز ظرفیت ارزشمندی شکل گرفته که باید با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
وی با تأکید بر ضرورت استعدادیابی و شبکهسازی نیروهای مردمی ادامه داد: با همکاری مجموعههای مختلف، از جمله صداوسیما، حرکتهایی در زمینه استعدادیابی و شناسایی ظرفیتهای مردمی شکل گرفته و شبکهای در حال ایجاد است، اما باید توجه داشت که این اقدامات در مقایسه با ظرفیت موجود و آنچه باید محقق شود، هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد.
عبودتیان در پایان با قدردانی از تلاشهای انجامشده در جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان گفت: اگر احیای این جریان با اخلاص دنبال شود، میتواند به تقویت هویت فرهنگی استان، شناسایی و میدان دادن به نیروهای مردمی و گسترش مشارکت اجتماعی منجر شود و زمینه را برای تحقق اهداف بزرگتر انقلاب فراهم کند.
گفتنی است، در پایان این مراسم «هادی اصدقپور» به عنوان دبیر جدید جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان گیلان معرفی و از زحمات «حجتالاسلام والمسلمین مجتبی پوریوسفی» در دوره مسئولیتش تقدیر به عمل آمد.
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