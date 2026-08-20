کد مطلب: 1854992

دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد و آثار شهادت امام، گفت: نباید اجازه داد این حادثه صرفاً به‌عنوان یک واقعه تاریخی دیده شود، بلکه باید از ظرفیت آن برای تقویت حضور مردم، تبیین حق و شناخت مسیر آینده جامعه بهره گرفت.