مهدویت و امام زمان(عج) در دعاهای ائمه معصومین(ع)؛ بخش اول: دعاهای امام علی(ع) و امام سجاد(ع)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در میان منابع روایی، دعاهای مختلفی از ائمه معصومین(ع) برای درخواست فرج مؤمنین، تعجیل در ظهور امام زمان(عج) و پیروزی و نصرت ایشان روایت شده است. ادعیه‌ای که در آن موضوعاتی مانند ویژگی‌های دوران پیش از ظهور و خصوصیات دوران ظهور نیز بیان شده و می‌تواند ابعاد مختلفی از موضوعات مرتبط با ظهور و مهدویت را روشن کند. این در حالی است که در پژوهش‌های مرتبط با مهدویت، غالباً احادیث مورد بررسی قرار می‌گیرد و از تحلیل موضوعی و محتوایی ادعیه غفلت می‌شود. این در حالی است که ادعیه نیز به‌عنوان سخنان نقل‌شده از ائمه معصومین(ع)، به‌عنوان شاخه‌ای از روایات معصومین(ع) شناخته می‌شود.

در منابع مختلف روایی، دعاهایی با موضوع مهدویت از نه نفر از ائمه(ع) روایت شده است که در هر کدام از این ادعیه، اوصافی از امام مهدی(عج) و دوران ظهور بیان شده است. به‌عنوان مثال، در کتاب «غیبت نعمانی»، در روایتی که از امام علی(ع) نقل شده است، بعد از بیان اوصافی از امام مهدی(عج)، از خداوند این‌گونه درخواست می‌شود:

«أَوْسَعُکُمْ کَهْفاً وَ أَکْثَرُکُمْ عِلْماً وَ أَوْصَلُکُمْ رَحِماً، اَللَّهُمَّ فَاجْعَلْ بَعْثَهُ خُرُوجاً مِنَ اَلْغُمَّةِ وَ اِجْمَعْ بِهِ شَمْلَ اَلْأُمَّةِ؛ ساحت و درگاهش از همۀ شما گشاده‌تر و دانش او از همۀ شما فزون‌تر است و خویشان و نزدیکان را بیش از همه شما سرکشی می‌کند و حفظ پیوستگی می‌نماید، پروردگارا، برانگیخته شدن او را مایۀ به درآمدن و سر رسیدن دلتنگی و اندوه قرار ده و به واسطۀ او پراکندگی امت را جمع ساز.»

امام سجاد(ع) نیز موضوعات مختلفی را درباره امام زمان(عج) بیان کرده‌اند و در دعاهای خود، در صحیفه سجادیه یا دیگر دعاهای روایت‌شده از ایشان، برخی از موضوعات مرتبط با مهدویت را بیان کرده‌اند.

نگاهی به دعای چهل‌وهفتم صحیفه سجادیه با موضوع دعای عرفه و دعای چهل‌وهشتم با موضوع دعای عید قربان و روز جمعه، می‌تواند اوصاف مختلف امام زمان(عج) و منتظران و یاران ایشان را از بیان امام سجاد(ع) آشکار کند. به‌عنوان مثال، در فراز ۶۳ دعای عرفه این‌گونه از خداوند درخواست می‌شود:

«أَلِنْ جَانِبَهُ لِأَوْلِیَائِکَ، وَ ابْسُطْ یَدَهُ عَلَی أَعْدَائِکَ، وَ هَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ، وَ رَحْمَتَهُ وَ تَعَطُّفَهُ وَ تَحَنُّنَهُ، وَ اجْعَلْنَا لَهُ سَامِعِینَ مُطِیعِینَ، وَ فِی رِضَاهُ سَاعِینَ، وَ إِلَی نُصْرَتِهِ وَ الْمُدَافَعَةِ عَنْهُ مُکْنِفِینَ، وَ إِلَیْکَ وَ إِلَی رَسُولِکَ صَلَوَاتُکَ اللَّهُمَّ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِذَلِکَ مُتَقَرِّبِینَ؛ دلش را نسبت به دوستانت نرم و دست قدرتش را بر ضد دشمنانت گشوده ساز و مهربانی و رحمت و عطوفت و دل‌سوزی‌اش را به ما ببخش و ما را نسبت به او شنوا و فرمان‌بردار و در راه به دست آوردن خشنودی‌اش کوشا و در یاری و دفاع از او مددکار قرار ده؛ تا به وسیلۀ این امور، به تو و به رسولت ـ که درودت بر او و آلش باد ـ تقرّب جوییم.»

در دعای هرروزه ماه رمضان که از امام سجاد(ع) در کتاب «مصباح المتهجد» آمده است، این درخواست از خداوند می‌شود:

«أَسْأَلُکَ أَنْ تَنْصُرَ وَصِیَّ مُحَمَّدٍ وَ خَلِیفَةَ مُحَمَّدٍ وَ اَلْقَائِمَ بِالْقِسْطِ مِنْ أَوْصِیَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ اِعْطِفْ عَلَیْهِمْ نَصْرَکَ؛ خدایا، از تو می‌خواهم که وصی محمد(ص)، جانشین محمد(ص) و قیام‌کننده به قسط از اوصیای محمد(ص) را یاری فرمایی و نصرت خودت را به آنان برسانی.»

در بخش‌های بعدی این نوشته، دعاهای دیگر ائمه معصومین(ع) در موضوع مهدویت بررسی می‌شود.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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