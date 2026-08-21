۳ رویداد هوش مصنوعی در اصفهان؛ از تربیت مدرس تا افتتاح انجمن سینما

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی دهقانی «مدیر تیم نوآور طلبهAI» از تیمهای مرکز نوآوری و رشد اشراق وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در گفت وگویی تصریح کرد: اصفهان طی روزهای آینده میزبان سه رویداد تخصصی در حوزه هوش مصنوعی، تولید محتوا و فیلمسازی خواهد بود.
وی افزود: این برنامهها با محوریت تیم طلبهAI و با هدف توسعه آموزشهای کاربردی، تربیت نیروهای متخصص، ایجاد شبکه فعالان این حوزه و آغاز پروژههای رسانهای و سینمایی مبتنی بر هوش مصنوعی برگزار میشود.
دبیر اجرایی این رویداد ادامه داد: این رویداد سهروزه شامل «دوره منتورینگ تخصصی و تربیت مدرس»، «ورکشاپ نیمروزه تولید محتوا با هوش مصنوعی در شرایط بحران و جنگ» و «دورهمی فیلمسازان هوش مصنوعی همراه با افتتاح انجمن سینمای هوش مصنوعی ایران، مرکز اصفهان» است.
وی بیان داشت: دوره منتورینگ تخصصی با ظرفیت ۱۰ نفر، با هدف تربیت مدرس و انتقال تجربههای عملی در حوزه هوش مصنوعی برگزار میشود. همچنین ورکشاپ نیمروزه تولید محتوا با هوش مصنوعی در شرایط بحران و جنگ با همکاری سازمان فضای مجازی سراج اصفهان و با ظرفیت ۶۰ نفر، به بررسی راهکارهای تولید محتوای سریع، هدفمند و اثرگذار در شرایط بحرانی میپردازد.
دهقانی اظهارداشت: همزمان با این برنامهها، انجمن سینمای هوش مصنوعی ایران در اصفهان فعالیت خود را آغاز میکند که این انجمن با هدف ایجاد تعامل میان فیلمسازان، هنرمندان و فعالان حوزه هوش مصنوعی، زمینه تولید آثار سینمایی مبتنی بر فناوریهای نوین را فراهم خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما صرفاً آموزش ابزارهای هوش مصنوعی نیست و تلاش میکنیم تا یک جریان تخصصی در حوزه تولید محتوا، رسانه و سینمای مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد کنیم که راهاندازی انجمن سینمای هوش مصنوعی و برگزاری دورههای تخصصی، بخشی از این مسیر است.
مجید شریفیفر، رئیس سازمان فضای مجازی سراج مرکز اصفهان نیز درباره برگزاری ورکشاپ تخصصی تولید محتوا در شرایط بحران اظهار کرد: هوش مصنوعی میتواند نقش مهمی در افزایش سرعت و کیفیت تولید محتوا در شرایط حساس و بحرانی ایفا کند و برگزاری این ورکشاپ فرصتی برای انتقال تجربهها و آموزش کاربردی در این حوزه است.
این برنامهها از چهارشنبه تا جمعه با حضور دانشجویان، هنرمندان، فیلمسازان، فعالان رسانه و علاقهمندان به فناوری هوش مصنوعی در ساختمان تاریخی باغ زرشک اصفهان برگزار میشود.
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