توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه آتش به پا کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شب گذشته در پی گلوله‌باران توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی، آتش‌سوزی در زمین‌های کشاورزی شهرک «جباتا الخشب» در حومه شمالی استان «قنیطره» در جنوب سوریه رخ داد.

خبرنگار «سوریا الآن» گزارش داد که گلوله‌باران ارتش رژیم صهیونیستی همزمان با شلیک بمب‌های منور از سوی نیروهای نظامی صهیونیست در آسمان منطقه‌ای در نزدیکی نوار حائل انجام شد. وی افزود که آتش‌سوزی در مناطق گسترده‌ای از زمین‌های کشاورزی جباتا الخشب شعله‌ور شده است.

نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی چهارشنبه گذشته وارد شهرک جباتا الخشب شدند و دو نفر را بازداشت کردند. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی همچنین روز سه‌شنبه منطقه وادی روستای «عابدین» در حومه غربی استان «درعا» در جنوب سوریه را هدف قرار داد.

همچنین «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در همان روز در جنوب سوریه به همراه فرماندهان این ارتش بازدید میدانی انجام داد و در جریان آن، رایزنی‌هایی برای ارزیابی وضعیت برگزار کرد.

در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از زامیر آمده است: ما در چندین جبهه فعالیت می‌کنیم که چالش‌های موجود در آنها در حال تغییر است و سوریه یکی از این جبهه‌هاست. آنچه در سوریه رخ می‌دهد و تغییرات مستمر را رصد می‌کنیم و باید برای آن آماده باشیم.

سوریه روز سه‌شنبه در دو نامه مشابه خطاب به سازمان ملل متحد و شورای امنیت اعلام کرد که تداوم حملات ارتش رژیم صهیونیستی از جمله گلوله‌باران، نفوذهای نظامی و ربودن افراد، تلاش‌ها برای برقراری ثبات را مختل کرده و منطقه را با خطر تشدید تنش‌های بیشتر مواجه می‌کند.

«احمد الشرع» ملقب به ابومحمد جولانی رئیس‌ دولت موقت سوریه در ژوئیه گذشته در گفت‌وگو با برنامه «المقابلة» شبکه الجزیره گفت که سوریه با مشارکت چند کشور برای دستیابی به یک توافق امنیتی با رژیم صهیونیستی، تلاش می‌کند و در صورت موفقیت این توافق، زمینه برای آغاز روند صلح فراهم خواهد شد؛ بدون آنکه سوریه از حق خود بر بلندی‌های جولان اشغالی صرف‌نظر کند.

پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، ارتش رژیم صهیونیستی به عملیات نفوذ و پیشروی خود در جنوب سوریه ادامه داده است. این رژیم اعلام کرده که توافقنامه جدایی نیروها که در سال ۱۹۷۴ میلادی امضا شده، دیگر معتبر نیست و نیروهای خود را در منطقه حائل واقع در بلندی‌های جولان سوریه که از سال ۱۹۶۷ میلادی در اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد، مستقر کرده است.

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