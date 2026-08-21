به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق، تأکید کرد که دولت این کشور بدون هیچ‌گونه عقب‌نشینی، روند انحصار سلاح در دست دولت را ادامه خواهد داد و تمام نیروهای سیاسی درباره این پرونده اتفاق‌نظر دارند.

الزیدی در جریان یک نشست گفت‌وگومحور در هشتمین کنفرانس «گفت‌وگوی بغداد» توضیح داد که کار برای تدوین سازوکارهای تحویل سلاح و پایان کامل این پدیده در جریان است.

او همچنین با بیان اینکه وجود سلاح خارج از چارچوب دولت، محیطی نامناسب و دافع سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند، افزود که این وضعیت به منافع مردم عراق آسیب می‌زند و تلاش‌ها برای توسعه و ثبات را تضعیف می‌کند.

عراق به دنبال قطع ارتباط با محیط عربی و منطقه‌ای نیست

الزیدی درخصوص سیاست منطقه‌ای عراق نیز گفت: عراق از تبدیل نقش خود از میدان درگیری به پلی برای مذاکره و تفاهم حمایت کرده است.

وی تأکید کرد که وزن و جایگاه عراق در ثبات منطقه تأثیرگذار و تعیین‌کننده است و این کشور نمی‌تواند از محیط عربی و منطقه‌ای خود جدا شود.

نخست‌وزیر عراق همچنین نسبت به گشایش کشورهای مختلف در برابر عراق و تبدیل شدن این کشور به باثبات‌ترین کشور منطقه از نظر قدرت در حوزه‌های توسعه و اقتصاد، ابراز خوش‌بینی کرد.

الزیدی با بیان اینکه هیچ نیتی برای رویارویی نظامی وجود ندارد، گفت که دولت عراق از حمایت گسترده برخوردار است.

او همچنین بر تعهد خود مبنی بر نامزد نشدن برای دور دوم نخست‌وزیری تأکید کرد.

برنامه عراق برای افزایش تولید و صادرات نفت

الزیدی همچنین از برنامه‌های بلندپروازانه برای افزایش ظرفیت صادرات نفت عراق به ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز طی شش سال آینده خبر داد.

به گفته او، این هدف از طریق توسعه صادرات از مسیر بندر جیهان ترکیه، تلاش برای صادرات نفت از طریق بنادر بانیاس سوریه و عقبه اردن و همچنین افزایش سهم صادراتی عراق در چارچوب اوپک دنبال خواهد شد.

نخست‌وزیر عراق در ادامه گفت: عراق به نمایندگی از منطقه و جهان با داعش جنگید و منصفانه است که سهمی از صادرات نفت متناسب با جمعیت و ذخایر نفتی خود دریافت کند.

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