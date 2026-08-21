خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: از پولیتیکو، دموکرات‌های آمریکا هنوز اکثریت مجلس نمایندگان را به دست نیاورده‌اند، اما رهبران ارشد این حزب از هم‌اکنون برای آغاز یک کارزار گسترده نظارتی علیه دونالد ترامپ، خانواده او و دولتش آماده می‌شوند.

در مرکز این برنامه، رابرت گارسیا، نماینده دموکرات کالیفرنیا و نامزد احتمالی ریاست کمیته نظارت مجلس نمایندگان، و جیمی راسکین، نماینده مریلند و گزینه احتمالی ریاست کمیته قضایی قرار دارند. هر دو نماینده اعلام کرده‌اند در صورت کسب اکثریت، تحقیقات درباره برخی جنجال‌های مرتبط با ترامپ را در اولویت قرار خواهند داد.

از جمله محورهای مورد نظر آنها، استفاده ترامپ از یک فروند هواپیمای ۷۴۷ اهدایی قطر به عنوان هواپیمای جدید ریاست‌جمهوری آمریکا و همچنین سرمایه‌گذاری‌های بسیار سودآور خانواده ترامپ در حوزه رمزارزهاست.

گارسیا و راسکین همچنین فهرستی از مقام‌های دولت ترامپ را برای احضار و بازجویی احتمالی تهیه کرده‌اند. سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، استیون میلر، معاون رئیس دفتر، و جرد کوشنر، داماد ترامپ و فرستاده ویژه آمریکا، از جمله افرادی هستند که گارسیا قصد دارد درباره عملکرد آنها تحقیق کند. نام کریستی نوم، وزیر پیشین امنیت داخلی، و کوری لواندوفسکی، رئیس دفتر سابق او نیز در این فهرست قرار دارد.

گارسیا علاوه بر موضوع هواپیمای قطری و درآمدهای رمزارزی خانواده ترامپ، قصد دارد درباره قراردادهای فدرال اعطا شده به اعضای خانواده رئیس‌جمهور و همچنین مجموعه عفوهایی که ترامپ در ابتدای دوره دوم ریاست‌جمهوری خود صادر کرده است، تحقیق کند.

راسکین نیز که در تحقیقات گسترده علیه ترامپ در نیمه دوم دوره نخست ریاست‌جمهوری او نقش داشت، اعلام کرده است که تمرکز اصلی او بر موضوع مربوط به ثروت‌اندوزی شخصی ترامپ و خانواده‌اش، نفوذ خارجی بر نهادهای آمریکا و افزایش اقتدارگرایی در دولت خواهد بود.

او با اشاره به برنامه خود گفت، تحقیقات درباره «رشوه، پرداخت‌های غیرقانونی و فساد مالی» و همچنین امکان بازگرداندن منابع مالی به مردم آمریکا، نخستین اولویت او خواهد بود.

کاخ سفید در واکنش به این برنامه‌ها، دموکرات‌ها را متهم کرده است که به جای همکاری برای پیشبرد برنامه‌های ترامپ، به دنبال ایجاد مانع سیاسی هستند. اولیویا ولز، سخنگوی کاخ سفید، گفت رئیس‌جمهور همچنان بر برنامه‌های خود برای اداره کشور تمرکز خواهد کرد و دموکرات‌ها را به دنبال کردن سیاست‌های افراطی و ایجاد بن‌بست حزبی متهم کرد.