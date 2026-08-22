رویداد فرهنگی «آموختن از ایران» در جاکارتا؛ بررسی تجربه ایران در استقلال و هویت دینی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «Belajar dari Iran؛ آموختن از ایران» شنبه ۲۲ آگوست ۲۰۲۶ در منطقه سیپوتاتِ تانگرنگ جنوبی اندونزی برگزار خواهد شد.

این نشست همزمان با هشتاد و یکمین سالگرد استقلال جمهوری اندونزی و گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) در سال ۱۴۴۸ هجری قمری و با شعار «Merawat Api Kemerdekaan 100%؛ پاسداشت شعله استقلال» برگزار می‌شود و در آن تجربه جمهوری اسلامی ایران در زمینه حفظ استقلال، هویت ملی و دینی و مقاومت در برابر فشارهای خارجی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

دکتر یحیی جهانگیری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، در کنار شماری از استادان، اندیشمندان و چهره‌های فکری و اجتماعی این کشور در این نشست سخنرانی خواهد کرد.

پروفسور خالد الولید، استاد فلسفه اسلامی دانشگاه اسلامی دولتی شریف هدایت‌الله جاکارتا (UIN Jakarta)، گوس هری هاریانتو عزومی از چهره‌های نهضت‌العلماء (NU) و KH. Abdul Hakim Dubbun، اندیشمند مسلمان اندونزیایی، از دیگر سخنرانان این برنامه هستند.

برگزارکنندگان این نشست با رویکردی تطبیقی، تجربه ایران و اندونزی را در زمینه مفاهیمی همچون استقلال، هویت، مقاومت، فرهنگ و نقش دین در حفظ سرمایه‌های ملی به بحث خواهند گذاشت. انتخاب عنوان «آموختن از ایران» نیز نشان‌دهنده توجه محافل فکری و فرهنگی اندونزی به تجربه جمهوری اسلامی ایران در حفظ استقلال سیاسی و فرهنگی و استمرار هویت دینی در تحولات معاصر است.

این برنامه از ساعت ۱۹ در Gerak Gerik Cafe & Book Store در منطقه سیپوتات، تانگرنگ جنوبی برگزار می‌شود و انجمن فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه UIN Jakarta با تدارک Mandala Project آن را برگزار می‌کنند.

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«چهار فصل، پرورش زمان» در جاکارتا رونمایی می‌شود؛ حضور رایزن فرهنگی ایران به عنوان سخنران ویژه

همزمان، جاکارتا میزبان یک رویداد ادبی با محوریت شعر زنان اندونزی نیز خواهد بود که دکتر یحیی جهانگیری در آن به عنوان مهمان ویژه حضور خواهد داشت.

آیین رونمایی و نشست نقد و گفت‌وگوی کتاب شعر «Empat Musim Mengasuh Waktu» (چهار فصل، پرورش زمان)، اثر جمعی از شاعران زن اندونزی، شنبه ۲۲ آگوست ۲۰۲۶ در مرکز ادبی HB Jassin در مجموعه فرهنگی «تامان اسماعیل مرزوکی» جاکارتا برگزار می‌شود.

در این برنامه که با همکاری کتابخانه عمومی جاکارتا (Perpustakaan Jakarta)، مؤسسه Bukunesia و Podium Perempuan Penyair Indonesia برگزار خواهد شد، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز سخنرانی خواهد کرد.

کتاب «چهار فصل، پرورش زمان» مجموعه‌ای از اشعار شاعران زن اندونزی است و آثاری از Helvy Tiana Rosa، D. Kemalawati، Fatin Hamama R. Syam و Devie Komala Syahni را دربرمی‌گیرد. این اثر در چارچوب فعالیت‌های «تریبون زنان شاعر اندونزی» منتشر شده و بازتاب‌دهنده تجربه‌ها، عواطف و نگاه ادبی زنان شاعر این کشور به انسان، زندگی، زمان و جامعه است.

در بخش گفت‌وگوی تخصصی این نشست، دکتر Ganjar Harimansyah، دکتر Yundini Husni Djamaluddin و D. Kemalawati سخنرانی خواهند کرد و Fatin Hamama مدیریت نشست را بر عهده خواهد داشت.

همچنین بخش ویژه شعرخوانی با حضور اعضای «تریبون زنان شاعر اندونزی» و نیز Fauzi Afriansyah و Ayu Puspa Nanda برگزار می‌شود و برنامه‌هایی در حوزه دکلمه و اجرای ادبی نیز پیش‌بینی شده است.

حضور رایزن فرهنگی ایران در این رویداد ادبی، در ادامه تعاملات فرهنگی و ادبی میان ایران و اندونزی و با هدف گسترش ارتباط میان شاعران، نویسندگان و نهادهای ادبی دو کشور انجام می‌شود؛ تعاملی که می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های شعر و ادبیات فارسی در اندونزی و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری همکاری‌های مشترک میان جامعه ادبی دو کشور کمک کند.

این برنامه از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت جاکارتا در Balai Sastra HB Jassin، طبقه چهارم مرکز اسناد ادبی HB Jassin در مجموعه Taman Ismail Marzuki جاکارتا برگزار خواهد شد.

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