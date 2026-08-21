به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان در واکنش به بیانیه‌های وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دولت آمریکا از نظر اخلاقی و قانونی هیچ صلاحیتی برای دسته‌بندی دیگران و اعطای گواهی ملی‌گرایی به آنها ندارد و کارنامه خونین و جنایتکارانه این کشور، آن را در جایگاه مادر تروریسم در جهان قرار داده است.

حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت آمریکا روز گذشته از طریق وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه این کشور مدعی شد که حزب‌الله تحت کنترل نیروی قدس قرار دارد و از این ادعا برای توجیه قرار دادن مجدد حزب‌الله در فهرست تحریم‌ها استفاده کرد؛ تصمیمی که در حقیقت چیزی جز حلقه‌ای دیگر از سیاست‌های مستمر دولت‌های آمریکا برای هدف قرار دادن مقاومت، جامعه، محیط اجتماعی و حامیان آن، محاصره و اعمال فشار سیاسی، مالی و امنیتی بر آنها نیست؛ سیاستی که با هدف تأمین امنیت دشمن صهیونیستی، تثبیت اشغالگری آن در جنوب لبنان و هموار کردن مسیر برای اجرای طرح‌ها و جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه‌اش در منطقه دنبال می‌شود.

این جنبش افزود: این تصمیم قدیمی ـ جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا بار دیگر نشان می‌دهد دولتی که همواره از تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای تحمیل سلطه و اراده خود بر کشورها و ملت‌ها استفاده کرده، همچنان با لبنان از موضع قیم‌مآبانه برخورد می‌کند.

حزب‌الله ادامه داد: آمریکا به جای آنکه رژیم صهیونیستی را به عقب‌نشینی از جنوب لبنان، توقف تجاوزات، منفجر کردن خانه‌ها، تخریب مزارع و کشتار لبنانی‌ها ملزم کند، به محاصره مردم لبنان روی آورده و برای خلع لبنان از تمامی مؤلفه‌های قدرت تلاش می‌کند. آمریکا از این طریق در پی ایجاد آشوب در داخل لبنان و تغییر مسیر رویارویی با دشمن صهیونیستی به سمت دیگری است.

حزب‌الله همچنین تأکید کرد: ما منتظر گواهی هیچ‌کس درباره لبنانی بودن و میهن‌دوستی خود نیستیم. فداکاری هزاران شهیدی که جان خود را برای لبنان و مردم آن تقدیم کردند، و تاریخ طولانی مقاومت، مقابله با اشغالگری و دفاع از خاک و حاکمیت کشور، گواه واقعی لبنانی بودن ماست.

این جنبش افزود: روابط نزدیک و برادرانه ما با جمهوری اسلامی ایران، رابطه‌ای است که به آن افتخار می‌کنیم؛ زیرا ایران در کنار لبنان ایستاد، از آن حمایت کرد و برای آزادسازی سرزمین، بازگرداندن حاکمیت و حقوق آن یاری‌رسان بود. ایران در تمام مراحل و بحران‌ها در کنار لبنان باقی ماند و از نخستین کشورهایی بود که در بازسازی مناطق ویران‌شده در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ مشارکت کرد.

حزب‌الله تأکید کرد: دولت آمریکا هیچ صلاحیت اخلاقی یا قانونی برای دسته‌بندی دیگران و اعطای گواهی ملی‌گرایی به آنها ندارد. کارنامه خونین و جنایتکارانه این کشور، از ویتنام گرفته تا افغانستان و عراق، حمایت نامحدود آن از نسل‌کشی در غزه، سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم صهیونیستی و کشتار و ویرانگری آن در لبنان، یمن و سوریه، تجاوز آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، زیر پا گذاشتن تمام قوانین و معاهدات بین‌المللی و نادیده گرفتن همه ارزش‌های انسانی و اخلاقی، آمریکا را در جایگاه مادر تروریسم در جهان قرار می‌دهد.

این بیانیه می‌افزاید: آمریکا با تبدیل جهان به قانون جنگل، که در آن قدرتمند، ضعیف را می‌درد، هرگونه حقی برای آنکه خود را داور جهان و ملت‌های آن معرفی کند، از دست داده است.

حزب‌الله در پایان تأکید کرد: تمام این تحریم‌ها و دسته‌بندی‌های ظالمانه ما را از پایبندی به گزینه مقاومت و حق لبنان و لبنانی‌ها برای دفاع از سرزمین، حاکمیت و ثروت‌های خود بازنخواهد داشت و واقعیت را تغییر نخواهد داد؛ مقاومتی که بخشی اصیل از تاریخ، حال و آینده لبنان بوده، هست و خواهد ماند.

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