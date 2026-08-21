به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع محلی که در زمینه هماهنگی سفرهای زیارتی به سوریه فعالیت دارد، به روزنامه «الاخبار» لبنان گفت که نهادهای رسمی مسئول در سوریه از جمله وزارت گردشگری این کشور، طی ماههای گذشته تأکید کردهاند مجوزهای صادرشده برای زائرانی که با هدف گردشگری مذهبی وارد سوریه میشوند، تنها شامل سفرهای انفرادی است و پذیرش گروههای گردشگری سازمانیافته برای زیارت عتبات و اماکن مذهبی را دربرنمیگیرد.
به گفته این منبع، موضع رسمی سوریه بیش از هر چیز به مسائل امنیتی مربوط است. به برگزارکنندگان این سفرها اعلام شده که نهادهای مسئول نمیتوانند تضمینهای کافی برای حفاظت از زائران در قالب گروههای سازمانیافته ارائه کنند. مسئلهای که دستکم در آینده نزدیک، مانع از بازگشت این نوع سفرها به فعالیت سابق خود شده است.
این منبع توضیح داد که او و شماری از صاحبان دفاتر هماهنگی کاروانهای زیارتی طی سال گذشته تلاش کردند دفاتر خود را دوباره راهاندازی و فعالیتهایشان را از سر بگیرند، اما شرایط امنیتی موجود و نبود زیرساختها و الزامات لازم، مانع تحقق این امر شد.
وی افزود که سفرهای زیارتی عراقیها همچنان ادامه دارد، اما این سفرها به شکل انفرادی انجام میشود. در مقابل، سفر لبنانیها به اماکن زیارتی تقریباً متوقف شده است؛ زیرا هویت زائران با دقت بسیار بیشتری بررسی میشود و احتمال ارتباط برخی از آنها با حزبالله مورد توجه قرار میگیرد.
همزمان، سفرهای گروهی و سازمانیافته همچنان با موانعی مواجه هستند که مهمترین آنها مسائل امنیتی و نبود نهادی است که بتواند مسئولیت حفاظت از زائران و تأمین امنیت رفتوآمد گروهها را بر عهده بگیرد.
این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که سفرهای زیارتی عراقیها به سوریه یکی از فعالیتهایی بود که شرکتها و دفاتر گردشگری و مسافرتی بهویژه دفاتر تخصصی در زمینه سازماندهی سفر به اماکن زیارتی و عتبات به آن اتکا داشتند. با این حال، ازسرگیری سفرهای گروهی همچنان به فراهم شدن شرایط امنیتی و اداری لازم وابسته است.
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