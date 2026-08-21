به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره صد و نوزدهم هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.

در صد و نوزدهمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» می‌خوانیم:

گزیده ای از بیانات سیدالشهدای انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری(ره)، به مناسبت شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت مهدوی(عج)

یادداشت مدیر مسئول: امید در روزگار سخت؛ پیام امام حسن عسکری(ع) برای انسان امروز

طلوع امامت مهدی(عج): از غیبت تا افق ظهور؛ دکتر مرتضی صانعی؛ استاد حوزه و دانشگاه

اربعین؛ از سوگ یک امام تا تولد یک حافظه تمدنی تاملی راهبردی بر اربعین شهادت امام شهید حضرت آیت الله خامنه ای(ره)؛ دکتر مرتضی هاشم پور؛ رییس انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران

از پایان ظاهری تا آغاز عصری نو؛ آغاز امامت حضرت مهدی(عج)؛ آنگاه که نور در تاریخ استمرار یافت؛ جوزپه آیلو؛ پژوهشگر ایتالیایی

حدیث هفته

واتیکان در هفته ای که گذشت

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