به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در یک تجمع انتخاباتی در شهر میرتل بیچ ایالت کارولینای جنوبی با اظهار تلویحی ترس از شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای گفت که شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند به استیضاح او منجر شود.

ترامپ در سخنانی برای ترغیب هوادارانش به رأی دادن به نامزدهای مورد حمایت او، از جمله «دارلین گراهام» سناتور جمهوری‌خواه، گفت: «قرار است مرا استیضاح کنند. آن‌ها مرا استیضاح خواهند کرد. خودشان هم نمی‌دانند چرا.»

این تجمع انتخاباتی در حمایت از دارلین گراهام برگزار شد؛ فردی که پس از مرگ لیندزی گراهام، سناتور تندوروی پیشین این ایالت، برای تکمیل دوره او منصوب شده و اکنون برای حفظ این کرسی در انتخابات رقابت می‌کند.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین با ادعاهای بی اساس درباره ایران مدعی شد: «ما وارد عمل شدیم و آنها را متوقف کردیم. آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.»

ترامپ گفت: آنها خواهان توافق هستند که حتی نمی‌دانیم آیا خودمان توافقی می‌خواهیم یا نه، چون من در حال حاضر تنگه هرمز را قلمرو آمریکا می‌دانم. »

رئیس جمهوری آمریکا که با پیامدهای اقتصادی جنگ و افزایش قیمت انرژی دست و پنجه نرم می کند، ادعا کرد که قیمت انرژی پس از پایان جنگ علیه ایران کاهش خواهد یافت.

وی مدعی شد: به محض اینکه کارمان تمام شود، قیمت نفت پایین‌تر از همین مدت کوتاه قبل خواهد آمد. ما قیمت آن را برای خودروی شما پایین آورده بودیم.»

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه لفاظی های خود در کارولینای جنوبی خطاب به حاضران مدعی شد: «جمعه شب است و کلی وقت داریم! چه غلطی باید کنم؟... برگردم ایران را کمی بیشتر بمباران کنم؟»

ترامپ با تکرار ادعاهایش درباره حملات تجاوزکارانه به ایران مدعی شد: نمی‌دانم با چه کسی باید مذاکره کنم و این یک مشکل است.

رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: این تنها کشور دنیاست که هیچ‌کس نمی‌خواهد رئیس‌جمهوری آن باشد. می‌گویند «چه کسی می‌خواهد رییس‌جمهور باشد؟» و بعد می‌گویند«نه، نه، من نمی‌خواهم رئیس‌جمهویر باشم. بنابراین، این کمی مشکل‌ساز است.»

ترامپ در ادامه اظهارات ضد و نقیض خود و در توجیه حملات به ایران مدعی شد: اگر ایران روزی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، از آن استفاده خواهد کرد. آن‌ها بلافاصله اسرائیل و خاورمیانه را نابود خواهند کرد، و فکر می‌کنید سراغ ما نخواهند آمد؟ آن وقت می‌گویید "شهر بعدی کدام است؟" ما اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی بیفتد. ما یک سال پیش، بمب‌افکن‌های بی-۲ را داشتیم که به کل این ماجرا پایان دادند.

وی با بیان این ادعا که در باره ایران خوب پیش می رویم، مدعی شد: رسانه‌های جعلی فقط نمی‌خواهند این موضوع را این‌طور گزارش کنند اما حالا کم‌کم در حال نزدیک شدن به این واقعیت هستند، چون حرف زیادی برای گفتن ندارند.

ترامپ درباره ونزوئلا نیز گفت: من ونزوئلا را دوست دارم و روابط بسیار خوبی داریم. ما میلیاردها دلار از این کشور درآمد داریم.

وی با تمجید از حمله آمریکا به ونزوئلا افزود: این را در نظر داشته باشید که هیچ‌کس دوست ندارد درباره آن صحبت کند. این ماجرا یک روز طول کشید. همه می‌گفتند «اوه، این ماجرا طولانی خواهد شد.» اما فقط یک روز طول کشید.

ترامپ درباره مسائل داخلی آمریکا همچنان به دولت جو بایدن انتقاد کرد و گفت: بایدن بدترین تورم در ۴۸ سال گذشته و بدترین کسری تجاری در تاریخ جهان را ایجاد کرد.

وی به اقداماتی که در دوران ریاست‌جمهوری خود در پایتخت آمریکا انجام داده است، اشاره و ادعا کرد: اشنگتن تمیز، امن و زیبا شده است. رستوران‌ها پر شده‌اند و جرائم ۷۸ درصد کاهش یافته است.

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: بناهای یادبود دیگر از دیوارنویسی پاک شده‌اند و چادرهای بی‌خانمان‌ها جمع شده است. واشنگتن «جذاب‌ترین» شهر آمریکا است.

ترامپ در آستانه انتخابات میاندوره ای آمریکا تعدادی از کاندیداهای دموکرات‌ها را کمونیست و کمونیسم را بزرگترین خطر برای آمریکا خواند.

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