به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این نماینده ایالت نیویورک جمعه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عملیات شکست حماسی» یک فاجعه برای مردم آمریکا بوده است.

وی افزود: دلارهای مالیات‌دهندگان باید صرف مقرون به صرفه کردن زندگی برای مردم آمریکا آسان‌تر شود، نه برای ادامه دادن به یک جنگ بی‌پایان دیگر در خاورمیانه.

این موضع‌گیری صریح از سوی یکی از ارشدترین مقامات دموکرات کنگره آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که دولت ایالات متحده طی ماه‌های اخیرتجاوزگری نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را ادامه داده است اما با پاسخ قاطع و بازدارنده نیروهای مسلح کشورمان مواجه شده است.

این انتقادات در شرایطی مطرح می‌شود که به اذعان صریح مقامات آمریکایی، راهبرد فشار حداکثری و ماجراجویی‌های نظامی کاخ سفید نه‌تنها هیچ دستاوردی برای منافع ایالات متحده در پی نداشته، بلکه هزینه‌های سنگین مالی و نظامی را به واشنگتن تحمیل کرده است.

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