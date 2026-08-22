به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «تام باراک» سفیر ایالات متحده در آنکارا در گفتوگویی تفصیلی درباره تحولات منطقه، به صراحت اعلام کرد که یکی از سناریوهای مطرح درباره حملات هوایی بامداد سهشنبه رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی «ابوالظهور» در استان ادلب در شمالغرب سوریه «طعمهگذاری برای ترکیهایها» بوده است. او با یادآوری سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه در سالهای گذشته، تنشآفرینی با استقرار جنگنده در نزدیکی مرز ترکیه بدون اطلاعرسانی و توافق را «بسیار خطرناک» توصیف کرد.
باراک در عین حال تصریح کرد که نهادهای اطلاعاتی، وزارت خارجه، ریاستجمهوری و سرویس اطلاعاتی ترکیه همگی بر «خویشتنداری» متمرکز بودهاند و آنکارا هیچ تمایلی به درگیری نظامی یا حتی رویارویی خصمانه با رژیم صهیونیستی ندارد.
سفیر آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود فاش کرد که حدود شش روز پیش از حادثه، طرف اسرائیلی مدعی شده بود اطلاعاتی درباره احتمال «تحرک نظامی ترکیه» در یک سایت مشخص دارد. با این حال، پس از بررسیهای دقیق و استعلام از آژانسهای اطلاعاتی مربوطه، پاسخ واشنگتن قاطعانه این بود: «نه، چنین چیزی رخ نداده است.»
باراک در پاسخ به پرسشی درباره احتمال گسترش تنشها در منطقه غرب آسیا به یک درگیری فراگیر، ضمن اشاره به اینکه «هر اقدام ناخواستهای میتواند به جنگ جهانی سوم منجر شود»، تأکید کرد که بر اساس ارزیابی واشنگتن، هیچ نیت و ارادهای برای چنین سناریویی وجود ندارد.
وی همچنین گزارشهای رسانهها درباره وجود طرح رژیم صهیونیستی برای تشکیل «اسرائیل بزرگ» و یا طرح ترکیه برای احیای «امپراتوری عثمانی» را کاملاً بیاساس خواند و گفت: «ما هیچکدام از اینها را واقعی نمیدانیم.»
سفیر آمریکا با اشاره به گفتوگوی دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان، روسای جمهوری آمریکا و ترکیه، اظهار داشت که رئیسجمهور آمریکا از همتای ترک خود پرسیده بود چرا پس از نقشآفرینی در تحولات سوریه، این کشور را تصرف نکرده است؛ و اردوغان پاسخ داده بود: «چون ما آن را نمیخواهیم. ما میخواهیم سوریه کشوری مستقل و دارای حاکمیت باشد.»
باراک همچنین مدعی شد که هر شب، هماهنگیهایی میان ترکیه، رژیم صهیونیستی و سوریه برای هدف قرار دادن تروریستهای داعش در جریان است؛ چرا که خلأ قدرت در منطقه، داعش را برای بازسازی خود ترغیب کرده است.
وی با اشاره به اینکه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و اردوغان هر دو در آستانه دورههای انتخاباتی قرار دارند، لفاظیهای تند مقامات دو کشور را عمدتاً ناشی از فشارهای انتخاباتی و مطالبات افکار عمومی داخلی دانست. باراک ابراز امیدواری کرد که روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی بار دیگر به دوره طلایی اوایل دهه ۲۰۰۰ بازگردد.
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