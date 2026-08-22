به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از راشا تودی، جزئیات جدیدی بنا بر گزارش‌های رسانه‌های عبری از تجاوز اخیر جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی «ابوالظهور» در حومه جنوبی ادلب فاش شده است؛ حمله‌ای که در بامداد سه‌شنبه انجام شد و بار دیگر نقض آشکار حاکمیت ملی سوریه توسط تل‌آویو را به نمایش گذاشت.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط «یوسی یهوشوع»، تحلیل‌گر نظامی صهیونیست، این حمله پس از آن صورت گرفت که ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی با استناد به اطلاعاتی که در هفته‌های اخیر جمع‌آوری کرده بود، مقامات سیاسی این رژیم را برای هدف قرار دادن این پایگاه متقاعد کرد. ادعای تل‌آویو مبنی بر تلاش ترکیه برای استقرار سامانه‌های پدافند هوایی و نیروهای زمینی در این پایگاه در حالی مطرح می‌شود که آنکارا حضور هرگونه نیروی خود در این نقطه راهبردی را قویاً تکذیب کرده است.

این گزارش همچنین به اختلاف‌نظر در سطوح سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی درباره نحوه مواجهه با ترکیه پرداخت. در حالی که نهادهای امنیتی تل‌آویو بر ضرورت کاهش تنش با آنکارا و پرهیز از گشودن جبهه‌ای دیگر تأکید داشتند و انجام عملیاتی خفیف و با «اثرگذاری پایین» را ترجیح می‌دادند، از اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، ابراز نارضایتی کردند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نتانیاهو در جلسه محرمانه دیشب خود، تهدیدات ناشی از آنکارا را بررسی کرده است. تل‌آویو اکنون ترکیه را نه یک دشمن علنی، بلکه کشوری در وضعیت «خاکستری» می‌بیند که هر لحظه احتمال مواجهه با آن وجود دارد. این در حالی است که کارشناسان نظامی صهیونیست هشدار داده‌اند که رویارویی با قدرت دریایی، هوایی و اطلاعاتی ترکیه نیازمند آمادگی متفاوتی است و ادامه سیاست‌های تهاجمی نتانیاهو، رژیم اشغالگر قدس را به سمت تنش‌های کنترل‌ناپذیر منطقه‌ای سوق می‌دهد.

گفتنی است رژیم صهیونیستی بامداد سه‌شنبه در اقدامی تجاوزکارانه، پایگاه هوایی «ابوالظهور» در استان ادلب را هدف حملات هوایی قرار داد که منجر به تخریب باند پرواز و تأسیسات انبارداری این پایگاه شد. این حمله تنها چندی پس از سفر یک هیئت نظامی ترکیه به این فرودگاه صورت گرفت؛ پایگاهی که در فاصله ۷۰ کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد و پس از تحولات سال ۲۰۲۴ در سوریه، به عنوان مرکز آموزش «ارتش جدید سوریه» مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

وقوع این حملات، تنش‌های میان تل‌آویو و آنکارا را به شدت افزایش داده است؛ چرا که ترکیه به عنوان اصلی‌ترین حامی منطقه‌ای جریان‌های حاکم بر این منطقه، به ویژه گروه «احمد الشرع» (ابومحمد الجولانی)، شناخته می‌شود. این اقدام نظامی نشان‌دهنده تلاش رژیم صهیونیستی برای تقابل با نفوذ ترکیه در شمال‌غرب سوریه و گسترش دامنه تنش‌ها در این منطقه است.

ترکیه عضو ناتو است و «دفاع جمعی»، بنیادی‌ترین اصل «پیمان آتلانتیک شمالی» محسوب می‌شود. ماده ۵ پیمان می‌گوید حمله مسلحانه به یکی از اعضای ناتو به‌منزله حمله به همه آن‌ها محسوب می‌شود و برای هر عضو الزام به کمک به آن عضو ایجاد می‌کند.طبق این بند، این کمک ممکن است شامل استفاده از نیروی مسلح باشد یا نباشد و می‌تواند هر اقدامی را در بر گیرد که متحدان برای بازگرداندن و حفظ امنیت منطقه آتلانتیک شمالی ضروری بدانند.

طبق گزارش اسرائیل هیوم، برنامه‌ریزان راهبردی اسرائیل اما بر این باور هستند که حمله به نیروهای نظامی ترکیه مستقر خارج از مرزهای این کشور، الزاماً مشمول ماده ۵ ناتو و اصل دفاع جمعی این پیمان نخواهد شد.در صورت تشدید تنش‌ها و هدف قرار گرفتن نیروها و پایگاه‌های ترکیه در سوریه و یا حتی حمله به خاک ترکیه، این آزمونی بزرگ برای اعضای ناتو خواهد بود که چگونه می‌خواهند به این حوادث احتمالی پاسخ دهند.

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