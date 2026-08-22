به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ترکیه روز جمعه اظهارات دفتر نخست‌وزیری اسرائیل علیه «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه را به‌شدت رد کرد و آن‌ها را فاقد «حقایق تاریخی و جدیت سیاسی» دانست.

مدیریت ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ترکیه‌ای «NSosyal» اعلام کرد: «یاوه‌گویی‌های گستاخانه دفتر نخست‌وزیری اسرائیل علیه رئیس‌جمهورما، رجب طیب اردوغان - که فاقد حقایق تاریخی و جدیت سیاسی است - بار دیگر نشان‌دهنده درماندگی رژیمی است که می‌کوشد از پاسخگویی در قبال جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت فرار کند.»

این نهاد اعلام کرد «سیاست‌بازی‌های سطح پایین» نتانیاهو و نزدیکانش که بخشی از آن با هدف کسب امتیاز در انتخابات انجام می‌شود، در جامعه اسرائیل، منطقه، جامعه بین‌المللی یا ترکیه جایگاهی ندارد.

این نهاد افزود اظهارات رژیمی که در نهادهای قضایی بین‌المللی با اتهامات نسل‌کشی روبه‌روست نشان می‌دهد که صدای ترکیه و موضع قاطع اردوغان در مواجهه با حقیقت، «تا چه اندازه برخی محافل را آشفته کرده است.»

دفتر ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلالم کرد تحولات اخیر نشان می‌دهد که کارزار انتخاباتی اسرائیل بیش از پیش تحت تاثیر «پوپولیسم امنیتی غیرمسئولانه» و سیاست تهدیدآمیز فزاینده قرار گرفته است.

این نهاد افزود: «تلاش دولت نتانیاهو برای معرفی ترکیه به‌عنوان یک تهدید جدید نیز بخشی از همین سیاست‌بازی‌های سطح پایین است.»

این نهاد هشدار داد که تشدید تنش‌ها با هدف رقابت‌های سیاسی داخلی، «خطرات جدی» نه‌تنها برای جامعه اسرائیل بلکه برای صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی ایجاد می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «ترکیه همانند گذشته بدون توجه به هزینه آن، همچنان در برابر ظالم و در کنار مظلوم خواهد ایستاد و قاطعانه از صلح، عدالت و ثبات در منطقه خود دفاع خواهد کرد.»

ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که در چارچوب پرونده قضایی در حال رسیدگی درباره حمله اسرائیل به فعالان حاضر در ناوگان « جهانی صمود» که عازم غزه بود، درخواست صدور اعلان قرمز اینترپل برای نتانیاهو و یک متهم اسرائیلی دیگر را ارائه کرده است.

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