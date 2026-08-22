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بیانیه سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

۳۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۳
کد مطلب: 1855353
منبع: مهر
بیانیه سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) مدعی شد که نیروهای این فرماندهی همچنان به اجرای محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) مدعی شد که نیروهای این فرماندهی همچنان به اجرای محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) در صفحه رسمی خود و در راستای تقویت روحیه نظامیان آمریکایی مقابل نیروهای دفاعی ایران مدعی شد: نیروهای آمریکایی از زمان محاصره دوباره بنادر ایران تا ۲۱ آگوست (۳۱ مردادماه)، مسیر ۶۳ کشتی تجاری را تغییر داده، ۳ فروند کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات، وارد عرشه دو کشتی دیگر شدند.

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