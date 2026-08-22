به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گرجستان تصمیم گرفته است که به آخرین دور تحریمهای اعمالشده توسط اتحادیه اروپا علیه ایران نپیوندد. تفلیس اعلام کرده است که اقدامات سیاسی بینالمللی این کشور منحصراً بر اساس منافع ملی تعیین میشود.
«تنگیز شارماناشویلی»، نماینده پارلمان از حزب حاکم «رویای گرجستان»، تصریح کرد که تفلیس از هیچ سیاستی که با اولویتهای ملی خود در تضاد باشد، حمایت نخواهد کرد.
وی در این باره گفت: «اینکه گرجستان به قطعنامهای بپیوندد یا در سیاست بینالملل اقدامی انجام دهد، تنها با یک معیار مشخص میشود: اینکه آیا این اقدام در آن لحظه به نفع گرجستان هست یا خیر.»
شارماناشویلی در پایان افزود: «اگر تصمیمی با این منافع در تضاد باشد، برای ما ابداً اهمیتی ندارد که پس از آن به نفع چه کسی خواهد بود.»
این نماینده پارلمان همچنین با اشاره به ترکیه و صربستان، خاطرنشان ساخت که این دو کشور نیز با وجود داشتن وضعیت «نامزدی برای عضویت در اتحادیه اروپا»، از پیوستن به تحریمهای جدید علیه ایران خودداری کردهاند.
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