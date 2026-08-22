ابوعبیده: فلسطینیان در کرانه باختری و قدس برای دفاع از مسجد الاقصی به پا خیزند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابوعبیده، سخنگوی کتائب عزالدین القسام ـ شاخه نظامی حماس ـ شهادت فتحی خازم ـ ابو رعد، پدر دو شهید فلسطینی و قهرمان جنین، که بر اثر تیراندازی اشغالگران نازی به شهادت رسید، به عموم ملت فلسطین تبریک و تسلیت گفت.

وی تاکید کرد روح ابو رعد امروز با شهدایی چون اسماعیل ابو شنب، رائد العطار، محمد ابو شماله و محمد برهوم و دیگر شهدای ملت فلسطین همراه شده است.

ابوعبیده همزمان با سالگرد به آتش کشیده شدن مسجد الاقصی و در سایه تشدید جنایات رژیم اشغالگر، از تمامی فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی و قدس خواست برای دفاع از مسجد الاقصی، سرزمین و ناموس خود به پا خیزند، در برابر اشغالگران مقاومت کنند و با شهرک‌نشینان صهیونیست مقابله کنند و انتقام خون شهدای فلسطینی را بگیرند.

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