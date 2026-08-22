دریادار سیاری: صنعت دفاعی به بازدارندگی پایدار دست یافته است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به مناسبت ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی، با اشاره به مسیر خودکفایی کشور در حوزه دفاعی تأکید کرد: صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، دانش، فناوری و سرمایه عظیم انسانی کشور، از دوران تحریم و محدودیت عبور کرده و به بازدارندگی پایدار و اقتدار دفاعی دست یافته است.

دریادار سیاری در این پیام خطاب به سردار سرتیپ پاسدار سیدمجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ۳۱ مردادماه، روز صنعت دفاعی را تبریک گفت و اظهار داشت: این روز یادآور حماسه ملتی است که در سال‌های دفاع مقدس در حالی به مصاف دشمن رفت که حتی سیم‌خاردار، به‌عنوان ابتدایی‌ترین ابزار دفاعی، نیز بر کشور تحریم بود، اما همین محاصره و تنگنا به مبدأ یک نهضت بزرگ خودباوری و خودکفایی تبدیل شد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش افزود: از روزگار تحریم ابتدایی‌ترین تجهیزات تا امروز که به همت جوانان، متخصصان و نخبگان مؤمن و انقلابی، پیچیده‌ترین فناوری‌ها و تجهیزات دفاعی در داخل کشور طراحی و تولید می‌شود، راهی به بلندای یک حماسه پیموده شده است.

وی تصریح کرد: ثمره این مسیر، دستیابی ایران اسلامی به بازدارندگی پایدار و اقتداری است که تبلور آن را در جنگ تحمیلی دوم و سوم و ایستادگی سرافرازانه ملت ایران در برابر جبهه استکبار جهانی شاهد بودیم.

دریادار سیاری همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه صنعت دفاعی کشور، گفت: در این مسیر پرافتخار، نام چهار وزیر شهید دفاع، شهیدان چمران، فکوری، نامجو و امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده، همچون قله‌های درخشان جهاد و ایثار، برای همیشه بر تارک این حماسه خواهد درخشید.

وی ادامه داد: امروز صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران ثمره مجاهدت نسلی است که تهدید را به فرصت، تحریم را به خودکفایی و نیاز را به قدرت تبدیل کرد.

رئیس ستاد ارتش خاطرنشان کرد: جنگ تحمیلی دوم و سوم نشان داد که بازدارندگی ایران اسلامی، برآمده از قدرتی درون‌زا و متکی بر ایمان، دانش، فناوری و سرمایه عظیم انسانی کشور است؛ همان جوانان و نخبگانی که امروز مرزهای دانش و فناوری دفاعی را درمی‌نوردند و ایران قوی را از یک آرمان به واقعیتی راهبردی نزدیک‌تر می‌کنند.

سیاری در پایان، ضمن تبریک روز صنعت دفاعی به مسئولان و جهادگران مؤمن و انقلابی صنعت دفاعی کشور، از خداوند متعال توفیق روزافزون آنان را در ظل عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) و تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، مسئلت کرد.

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