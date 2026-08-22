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الحیه: میانجی‌ها برای توقف فوری تجاوزات اسرائیل به غزه مداخله کنند

۳۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۱
کد مطلب: 1855364
الحیه: میانجی‌ها برای توقف فوری تجاوزات اسرائیل به غزه مداخله کنند

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس خواستار مداخله فوری میانجی‌ها برای توقف تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، با محکومیت تشدید کشتارهای عمدی رژیم صهیونیستی در غزه، از جمله هدف قرار گرفتن فرماندهان ارشد پلیس فلسطین در این شهر، از میانجی‌ها و کشورهای ضامن توافق آتش‌بس خواست فوراً برای توقف حملات و جلوگیری از فروپاشی توافق آتش‌بس مداخله کنند.

الحیه در اظهاراتی مطبوعاتی گفت حملات مستمر رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد این رژیم به سیاست تجاوزکارانه خود ادامه می‌دهد و به تلاش‌های دیپلماتیک، میانجی‌گری‌ها و تضمین‌های بین‌المللی موجود توجهی ندارد.

وی هشدار داد ادامه تشدید تنش‌ها، میانجی‌ها و کشورهای ضامن توافق آتش‌بس را در برابر مسئولیتی بزرگ و سرنوشت‌ساز قرار می‌دهد و از آنان خواست با مداخله فوری، دولت رژیم صهیونیستی را به توقف تجاوزات خود ملزم کنند تا از فروپاشی توافق آتش‌بس و ازسرگیری چرخه درگیری جلوگیری شود.

جنبش حماس پیش‌تر نیز اعلام کرده بود حمله رژیم صهیونیستی در ظهر روز چهارشنبه به یک مقر پلیس در شهر غزه که به شهادت ۹ نفر، عمدتاً از نیروها و افسران پلیس منجر شد، یک «جنایت جنگی» است.

حماس در بیانیه‌ای تأکید کرد این جنایت نشان‌دهنده اصرار دولت بنیامین نتانیاهو بر شانه خالی کردن از تعهدات خود و مخالفت با ادامه اجرای مراحل توافق آتش‌بس است.

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