به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، با محکومیت تشدید کشتارهای عمدی رژیم صهیونیستی در غزه، از جمله هدف قرار گرفتن فرماندهان ارشد پلیس فلسطین در این شهر، از میانجی‌ها و کشورهای ضامن توافق آتش‌بس خواست فوراً برای توقف حملات و جلوگیری از فروپاشی توافق آتش‌بس مداخله کنند.

الحیه در اظهاراتی مطبوعاتی گفت حملات مستمر رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد این رژیم به سیاست تجاوزکارانه خود ادامه می‌دهد و به تلاش‌های دیپلماتیک، میانجی‌گری‌ها و تضمین‌های بین‌المللی موجود توجهی ندارد.

وی هشدار داد ادامه تشدید تنش‌ها، میانجی‌ها و کشورهای ضامن توافق آتش‌بس را در برابر مسئولیتی بزرگ و سرنوشت‌ساز قرار می‌دهد و از آنان خواست با مداخله فوری، دولت رژیم صهیونیستی را به توقف تجاوزات خود ملزم کنند تا از فروپاشی توافق آتش‌بس و ازسرگیری چرخه درگیری جلوگیری شود.

جنبش حماس پیش‌تر نیز اعلام کرده بود حمله رژیم صهیونیستی در ظهر روز چهارشنبه به یک مقر پلیس در شهر غزه که به شهادت ۹ نفر، عمدتاً از نیروها و افسران پلیس منجر شد، یک «جنایت جنگی» است.

حماس در بیانیه‌ای تأکید کرد این جنایت نشان‌دهنده اصرار دولت بنیامین نتانیاهو بر شانه خالی کردن از تعهدات خود و مخالفت با ادامه اجرای مراحل توافق آتش‌بس است.

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