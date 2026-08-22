به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سید احمد موسوی، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در سفر استانی به قم، به نمایندگی از دکتر پزشکیان، رئیسجمهور، از حجت الاسلام و المسلمین شهرستانی، نماینده آیتالله العظمی سیستانی، بهدلیل اقدامات ارزشمند ایشان در دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ارائه خدمات ارزنده به این قشر معظم، تقدیر و تشکر کرد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدار اظهار کرد: دکتر پزشکیان تأکید کردند که خدمت شما برسیم و از همراهی، حمایت، زحمات و اقدامات بینظیر جنابعالی در خصوص خانوادههای معظم شهدا تقدیر و تشکر نماییم.
دکتر موسوی در ادامه افزود: خدمات شما به خانوادههای معظم شهدا و دیدار با این عزیزان در همه استانها که نشان از پیوند میان شیعیان ایران و عراق است، بسیار اثرگذار و اثربخش بود اینکه شما به فکر خانوادههای معظم شهدا، معلولین و مجروحین هستید، برای ما سرمشق بسیار خوبی است. این نگاه شما ما را بسیار متأثر کرد و برای ما آموزنده بود.
معاون رئیسجمهور در این دیدار، ضمن اشاره به رضایتمندی خانوادههای معظم شهدا از اقدامات صورتگرفته، اظهار داشت: از نتایج حاصلشده میتوان به انتقال پیامهای معنوی و انسانی، خیرخواهی، مودت و همدردی با خانوادههای گرانقدر شهدا اشاره کرد. این اهتمام ارزشمند که جلوهای ماندگار از تکریم مقام والای شهیدان و احترام به صبر و ایستادگی خانوادههای معظم آنان بود، موجب دلگرمی این عزیزان شد.
در پایان این دیدار لوح تقدیر دکتر پزشکیان رئیس جمهور توسط رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به حجت الاسلام و المسلمین شهرستانی تقدیم شد. همچنین از اقدامات استاندار قم به خانواده معزز شهدا و ایثارگران نیز تجلیل به عمل آمد.
در این دیدار سید منصور بنی هاشمی مشاور و مدیر کل حوزه ریاست، سیده معصومه غفوری مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی و حجت الاسلام و المسلمین حسن هنرمند مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم حضور داشتند.
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