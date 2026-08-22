آمریکا مذاکره با یک کشور دیگر را به‌ هم زد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مذاکرات تجاری کانادا و آمریکا با شکست کامل مواجه شد و واشنگتن رسماً اعلام کرد که از نیمهشب امشب، تعرفههای ۵۰ درصدی بر حدود ۲۸ میلیارد دلار کالای کانادایی اعمال خواهد شد. این اقدام، تنشهای تجاری دو کشور را به بالاترین سطح خود رساند.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، پس از روزها تلاش فشرده برای جلوگیری از این تصمیم که در نهایت به بنبست انجامید، با صدور دستوری فوری به مذاکرهکنندگان کانادایی دستور داد میز مذاکره را ترک کرده و به کشور بازگردند و اعلام داشت که دور جدید گفتوگوها به حالت تعلیق درآمده است.
کارنی در واکنش فوری به تعرفههای جدید، قاطعانه تأکید کرد که کانادا در اقدامی متقابل و «دلار در برابر دلار»، پاسخ متناسب به اقدام واشنگتن خواهد داد.
در مقابل، جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، با ابراز تأسف از نتیجه مذاکرات، گفت که کانادا علیرغم نزدیکی فوقالعاده به توافق نهایی و دریافت پیشنهادات رفتار ترجیحی از سوی آمریکا، ناگهان از ادامه گفتوگوها انصراف داده است.
وی تأکید کرد که واشنگتن در آخرین لحظات برای حفظ توافق، امتیازات قابلتوجهی قائل شده بود، اما هیأت کانادایی از پذیرش آن سرباز زد.
گفتنی است که دو کشور از سال گذشته درگیر یک جنگ تجاری گسترده هستند و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ساعاتی پیش از اعلام این شکست، در یک پیام خوشبینانه مدعی شده بود که «توافق خوب» بسیار نزدیک است؛ اما با دستور کارنی برای توقف مذاکرات، این چشمانداز عملاً از بین رفت و تنش جدیدی در روابط اقتصادی آمریکای شمالی رقم خورد.
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