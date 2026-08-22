به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های صهیونیستی از حمله به پایگاه هوایی ابوالظهور در جنوب ادلب سوریه به‌عنوان اقدامی مبتنی بر اطلاعاتی درباره تلاش احتمالی ترکیه برای تقویت حضور نظامی خود در سوریه یاد کرده‌اند؛ اقدامی که هم‌زمان با برگزاری نشستی محرمانه در اراضی اشغالی درباره سناریوی رویارویی احتمالی با آنکارا انجام شده است.

یوسی یهوشوع، تحلیلگر نظامی، از اطلاعات جدیدی درباره حمله غیرمعمول به پایگاه هوایی «ابوالظهور» در حومۀ جنوبی ادلب سوریه در روز ۱۹ اوت جاری پرده برداشت.

طبق نقل روسیاالیوم، این پایگاه از موقعیتی راهبردی برخوردار است. شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که تل‌آویو، آمریکا را در جریان تلاش‌های ترکیه برای استقرار سامانه‌های پدافند هوایی و نیروهای زمینی در این پایگاه قرار داده است؛ هرچند آنکارا وجود هرگونه نیروی ترکیه در پایگاه هدف‌قرارگرفته را رد کرده است.

منابعی اعلام کردند اطلاعاتی که به انجام این حمله هوایی منجر شد، طی هفته‌های اخیر جمع‌آوری شده و به ژنرال ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، رسیده بود. او این اطلاعات را در اختیار مقام‌های سیاسی قرار داد و آنان را برای موافقت با اجرای عملیات متقاعد کرد.

در مقابل، نهادهای امنیتی صهیونیستی خواستار کاهش تنش با ترکیه و پرهیز از گشودن جبهه‌ای جدید بودند. این نهادها همچنین از اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی رضایت نداشتند و ترجیح می‌دادند این عملیات با کمترین میزان علنی‌شدن و بازتاب انجام شود.

در همین چارچوب، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته نشستی محرمانه و حساس درباره تهدید احتمالی از سوی آنکارا برگزار کرد. چرا که ترکیه امروز کشوری دشمن به شمار نمی‌رود، بلکه کشوری «خاکستری» است که ممکن است هر لحظه وارد رویارویی شود.

ارتش رژیم صهیونیستی طی هفته‌های گذشته درباره نزدیک‌شدن به «خط قرمز» در زمینه تقویت توان نظامی هشدار داده بود. امیر برعام، مدیرکل وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نیز تأکید کرده است که ارتش برای افزایش توانمندی‌های خود بودجه کافی دریافت نمی‌کند.

آمادگی برای سناریوی رویارویی با ترکیه به ارتشی متفاوت نیاز دارد؛ به‌ویژه با توجه به قدرت دریایی گسترده ترکیه، نیروی هوایی این کشور و مسائل اطلاعاتی. این وضعیت، همچنین ضرورت توجه به تجربه‌ای را برجسته می‌کند که آمریکا پس از اتمام ذخایر موشکی‌اش در جریان رویارویی با ایران با آن مواجه شد؛ موضوعی که نتانیاهو را ملزم می‌کند در این زمینه هوشیار باشد.

بر اساس این گزارش، حمله به پایگاه ابوالظهور در چارچوب نقض حاکمیت سوریه از سوی رژیم صهیونیستی انجام شد؛ اقداماتی که حضور مورد گسترش دامنه تنش و هدف‌ قراردادن تلاش‌ها برای تقویت محکومیت‌های منطقه‌ای و عمق خاک سوریه صورت می‌گیرد و موجی از محکومیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در پی داشته است.

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