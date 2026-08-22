مقاومت تنها عامل بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجتبی امانی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در لبنان و کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار ابنا، با اشاره به روند مذاکرات لبنان با رژیم صهیونیستی با میانجیگری و همکاری آمریکا اظهار کرد: لبنان مسیری را با رژیم صهیونیستی آغاز کرده و در همکاری با آمریکا جلسات سه‌جانبه‌ای را برای کنترل وضعیت و حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و همچنین موضوع اشغالگری این رژیم برگزار کرده است.

وی افزود: اگر وضعیت کنونی را با دوره‌های قبل و در طول نزدیک به سه سالی که لبنان و رژیم صهیونیستی پس از عملیات طوفان الاقصی وارد درگیری شدند مقایسه کنیم، اکنون کمترین میزان حملات را نسبت به گذشته شاهد هستیم. با این حال، این کاهش حملات که شیخ نعیم قاسم نیز دو بار در ماه‌های اخیر به آن اشاره کرده است، پس از یادداشت تفاهمی که در آن بر لزوم آتش‌بس کامل و پایان اشغال در لبنان تأکید شده بود، به کمترین میزان خود رسیده است؛ هرچند در سه چهار روز اخیر و طی یک هفته گذشته، شدت حملات نسبت به روزهای قبل اندکی افزایش یافته است.

امانی با اشاره به رویکرد حزب‌الله لبنان پس از آتش‌بس گفت: حزب‌الله لبنان حدود ۱۵ ماه پس از آن آتش‌بس و درگیری شدیدی که طی آن شهید سید حسن نصرالله و شماری از فرماندهان حزب‌الله به شهادت رسیدند، سکوت کرد تا دولت لبنان را تشویق کند از ابزارهای خود برای جلوگیری از تجاوزات رژیم صهیونیستی استفاده کند.

وی ادامه داد: دولت لبنان ترجیح داده است از همین گفت‌وگوهای سه‌جانبه استفاده کند و از ابزاری که ایران در اختیار دارد و ابزار مؤثری نیز محسوب می‌شود، در این زمینه استفاده نکند و به گونه‌ای اعلام کرده است که ما خودمان مذاکره می‌کنیم.

سفیر سابق ایران در لبنان تصریح کرد: این مذاکرات تاکنون هیچ‌گونه نتیجه بازدارنده‌ای نداشته است. از طرف دیگر، مشخص است که نتانیاهو نیز بارها از سوی ترامپ تحت فشار قرار گرفته تا در لبنان دست به حملات گسترده نزند؛ بخشی از این مسئله نیز ناشی از نگرانی ترامپ از واکنش تلافی‌جویانه ایران و احتمال شعله‌ور شدن دوباره جنگ است و این موضوع به نوعی نقطه‌ضعف ترامپ تلقی شده است.

وی افزود: با توجه به وضعیت پیچیده لبنان و منطقه، معادله موجود نشان داده است که امید چندانی به مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی برای ایجاد بازدارندگی وجود ندارد؛ به‌ویژه اینکه این مذاکرات به صورت مستقیم انجام شده و امتیاز بزرگی نیز به رژیم صهیونیستی داده است. آنچه در عمل بازدارندگی ایجاد می‌کند، مقاومت و همچنین اقداماتی است که ایران برای وادار کردن نتانیاهو به عقب‌نشینی و کاهش حملات خود انجام داده است.

امانی با بیان اینکه منطقه در شرایطی بینابینی قرار دارد، گفت: از یک سو دولت لبنان می‌گوید می‌تواند جلوی حملات را بگیرد و خواهان عدم دخالت ایران است، اما روشی که اکنون در پیش گرفته شده، نشان داده است که به تنهایی نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید. البته مناسب است دولت لبنان نیز از همه ابزارهای خود استفاده کند و شاید بتواند خوی وحشی‌گری نتانیاهو و رژیم صهیونیستی را به گونه‌ای کنترل کند.

وی در ادامه با اشاره به موضوعات اختلافی میان لبنان و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: لبنان و رژیم صهیونیستی پنج موضوع اصلی اختلافی دارند. یکی از این موضوعات، اقدامات امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی است.

امانی افزود: رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند اقدامات امنیتی را از عملیات نظامی جدا کند؛ همان کاری که اکنون در غزه انجام داده است. این رژیم مدعی می‌شود که مثلاً فردی را ترور کرده و این اقدام، حمله نظامی محسوب نمی‌شود؛ در حالی که این نوعی فریبکاری است.

وی ادامه داد: در مقابل، حزب‌الله بر توقف اقدامات تروریستی و امنیتی رژیم صهیونیستی تأکید دارد و خواستار آن است که حملات در چارچوب جنگ نیز متوقف شود. موضوع دوم، پایان اشغال است که مسئله‌ای مهم به شمار می‌رود.

سفیر سابق ایران در لبنان، بازسازی مناطق تخریب‌شده جنوب لبنان را سومین موضوع مورد اختلاف دانست و گفت: رژیم صهیونیستی در نزدیک به سه سال گذشته اجازه نداده است مناطقی که در جنوب لبنان تخریب کرده‌اند، بازسازی شوند و با انواع روش‌ها مانع این روند شده است.

وی موضوع چهارم را اسرای لبنانی در بند رژیم صهیونیستی عنوان کرد و افزود: موضوع دیگر، اسرایی است که رژیم صهیونیستی در طول این سه سال از میان لبنانی‌ها بازداشت کرده است.

امانی تأکید کرد: با وجود همه این مسائل، نکته مهم این است که رژیم صهیونیستی سه سال است با حزب‌الله می‌جنگد، اما همچنان حزب‌الله قدرت خود را حفظ کرده است.

وی با اشاره به تحولات غزه نیز گفت: همین دیروز رژیم صهیونیستی حمله‌ای انجام داد و مدعی شد سه تن از فرماندهان حماس را به شهادت رسانده است. این موارد نشان می‌دهد که این رژیم با وجود برخورداری از همه امکانات و توانمندی‌های خود، نه توانسته کار غزه را یکسره کند و نه توانسته حزب‌الله لبنان را از بین ببرد.

سفیر سابق ایران در لبنان افزود: این مسئله نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در مسائل منطقه‌ای نیز نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند و حتی نتوانسته با گروه‌های مقاومت به یک توافق پایدار یا حتی آتش‌بس واقعی دست یابد.

وی همچنین به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی همین دیروز به سوریه نیز حمله کرد؛ این در حالی است که سوری‌ها اطلاعات لازم را ارائه کرده و اعلام کرده بودند هیچ نیروی خارجی در فرودگاه ابوالظهور حضور ندارد. منظور از نیروهای خارجی نیز نیروهای ترکیه بود. با این حال، اسرائیل بار دیگر فرودگاه ابوالظهور را هدف قرار داد و مدعی شد نیروهای ترکیه قصد دارند در آنجا فعالیت کنند.

امانی تصریح کرد: ما با چنین موجودیتی در طرف مقابل مواجه هستیم؛ رژیمی که حتی به قواعد، امضاها و تعهدات نیز پایبند نیست و هیچ‌یک از این موارد را رعایت نمی‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره آینده لبنان و منطقه اظهار کرد: قطعاً باید توجه داشت که آینده این منطقه و کشورهای آن، با توجه به آنچه تاکنون اثبات شده است، وارد مرحله جدیدی شده است.

امانی افزود: در حمله رژیم صهیونیستی، یا به تعبیر صریح‌تر، حمله آمریکا و متحدانش به نیروهای مقاومت، جمهوری اسلامی ایران و متحدان آن، یک صف‌آرایی شکل گرفت و این مسئله به نوعی مورد اعتراف قرار گرفت. یکی از دستاوردهای بزرگ جنگ ۴۰ روزه این بود که ما عملاً و به صورت مکتوب بر این موضوع صحه گذاشتیم که در موضوع محور مقاومت، یک جبهه واحد وجود دارد.

وی این مسئله را موضوعی بسیار مهم دانست و گفت: این اتفاق می‌تواند تأثیر بسیار مهمی بر معادلات منطقه داشته باشد. صرف‌نظر از این اقدامات، باید بدانیم که منطقه جای رژیم صهیونیستی نیست. این رژیم به تعبیر شهید سید حسن نصرالله، با ضربات و مقاومت، ناکارآمد خواهد شد و روندی که نتانیاهو در پیش گرفته و جنگ را گسترش داده است، بیش از آنکه نشان‌دهنده توانایی باشد، نشان‌دهنده بیچارگی و استیصالی است که به آن گرفتار شده‌اند.

سفیر سابق ایران در لبنان ادامه داد: اگر به مواضع ترامپ در چند روز گذشته نگاه کنیم، هرچند ممکن است این مواضع نیز نوعی فریب باشد، اما دیگر صحبت جدی از حمله نظامی مطرح نمی‌شود. آنها متوجه شده‌اند که از طریق نظامی نمی‌توانند به اهداف خود دست پیدا کنند و به دنبال استفاده از ابزار اقتصادی هستند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از فشار اقتصادی نیز سابقه‌ای ۴۰ ساله دارد و در نهایت دستاوردی برای آنها به همراه نخواهد داشت. ملت ایران و ملت‌های مقاومت در منطقه بزرگ‌تر از آن هستند که افرادی مانند ترامپ و نتانیاهو بتوانند آنها را شکست دهند.

امانی در پایان تأکید کرد: آینده منطقه قطعاً به سمت پیروزی ایران و جمهوری اسلامی پیش خواهد رفت و آنچه امروز در منطقه در حال شکل‌گیری است، نشان‌دهنده تغییر معادلات به نفع جبهه مقاومت است.

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