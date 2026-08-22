ابتکار جالب یک کلیسا در لهستان؛ پارک خودرو با خواندن دعا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک کلیسای محلی در منطقه اسکوژوو واقع در نزدیکی شهر «پوزنان» (Posen) در لهستان، به دلیل استفاده گسترده عموم رانندگان از پارکینگ تازه بازسازی‌شده کلیسا، اقدام به تعیین حق پارکینگ متفاوتی کرده است؛ به طوری که رانندگان برای یک ساعت توقف در این پارکینگِ واقع در مرکز شهر، با خواندن یک بار «دعای ربانی» (پدر ما / Vaterunser) هزینه آن را پرداخت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری کاتولیک «کای» (KAI)، در اطلاعیه شبانی این کلیسا که تحت نظارت آمده است: «به دلیل تقاضای بالا برای استفاده از زیباترین پارکینگ در اسکوژوو، متأسفانه ناچار شدیم هزینه‌های پارکینگ را طبق تعرفه‌های درج‌شده روی تابلوهای ورودی اعمال کنیم.»

بر اساس این جدول، توقف‌های کوتاه با یک «دعای کوتاه و قلبی» تسویه می‌شود؛ به گفته خادمان و کشیشان این کلیسا، این دعا می‌تواند «دعایی برای رانندگان یا دعایی برای ارتقای ایمنی راه‌ها» باشد.

همچنین بر اساس تعرفه‌های اعلام‌شده، دو ساعت توقف معادل یک بار خواندن «دعای ربانی» و یک بار «درود بر مریم» (Gegrüßet seist du, Maria) است. کسانی که تا چهار ساعت خودروی خود را در این محل پارک می‌کنند، باید «اوراد و دعاهای التماسی مریم» (Marienlitanei) را برای حوائج کلیسا و اهالی محل بخوانند و هزینه توقف یک‌روزه کامل نیز قرائت کامل «تسبیح» (Rosenkranz) برای همه کاربران ترافیک، از جمله عابران پیاده، تعیین شده است.

گفتنی است طبق این گزارش، مسئولان کلیسا هیچ‌گونه سازوکار کنترلی و بازرسی برای این موضوع برقرار نکرده‌اند و پایبندی به آن را بر عهده قطب‌نمای اخلاقی رانندگان گذاشته‌اند. روی تابلوهای ورودی این پارکینگ نوشته شده است: ما هیچ برگه جریمه‌ای صادر نمی‌کنیم؛ وجدان انسان به صورت شبانه‌روزی فعال است!

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