به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش ملی «وحدت و مقاومت» با حضور علما، اندیشمندان، نخبگان و سران طوایف استان سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار می‌شود.

این همایش به همت ستاد بزرگداشت هفته وحدت استان سیستان و بلوچستان، روز یکشنبه، یکم شهریورماه در تالار امام رضا(ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

در این رویداد، جمعی از علما، اندیشمندان، نخبگان و سران طوایف فارس و بلوچ، شیعه و اهل سنت استان با حضور و مشارکت خود، درباره موضوعات مرتبط با وحدت و مقاومت به تبادل نظر خواهند پرداخت.

این همایش با هدف تقویت همدلی و انسجام میان اقوام و مذاهب و تأکید بر نقش وحدت شیعه و سنی در حفظ امنیت، عزت و اقتدار استان برگزار می‌شود و حضور علما، نخبگان و سران طوایف، جلوه‌ای از همبستگی مردم سیستان و بلوچستان را به نمایش خواهد گذاشت.

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