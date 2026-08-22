اسلام محافظ جان، عزت و حقوق اساسی انسان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمد طاهر القادری، بنیانگذار جنبش منهاجالقرآن پاکستان، در پیامی ویژه به مناسبت روز جهانی بشردوستی تأکید کرد: دین اسلام به انسانیت، کرامت، امنیت، صلح و احترام متقابل را میآموزد و برای حفظ جان، عزت، آزادی و حقوق اساسی انسان اهمیت بنیادینی قائل است.
وی اظهار کرد: اسلام بدون هیچ تبعیضی، خدمت به انسانها، یاری مظلومان و حمایت از اقشار ضعیف جامعه را مورد تأکید قرار داده است. اسلام با قرار دادن قتل یک انسان بیگناه در جایگاه قتل تمامی بشریت، مقام و منزلتی برای انسانیت تعیین کرده که نمونه دیگری برای آن نمیتوان یافت.
دکتر طاهر القادری افزود: پیام اسلام تنها به عبادات محدود نمیشود، بلکه همدردی با انسانها، عدالت، مدارا، برادری و خدمت به خلق نیز از الزامات اساسی دین به شمار میرود. قرآن کریم بر تکریم انسان تأکید کرده است و سیره پیامبر اکرم(ص) نیز نمونهای عملی از احترام به انسانیت، رحمت و مهربانی، عدالت و انصاف است.
وی گفت: امروز جهان به دلیل جنگها، درگیریها، فقر، گرسنگی و بلایای طبیعی با فجایع انسانی مواجه است. در چنین شرایطی، مسئولیت جامعه جهانی ایجاب میکند که حفاظت از جان انسانها، برقراری صلح و کمک بدون تبعیض به انسانهای آسیبدیده را در اولویت قرار دهد.
دکتر محمد طاهر القادری تأکید کرد: حفظ جان، عزت و حقوق اساسی هیچ انسانی نباید بر اساس دین، رنگ پوست، نژاد، زبان یا ملیت او متفاوت باشد. اسلام به نیکی و عدالت در برخورد با انسانها سفارش کرده و کمک به اقشار ضعیف، نیازمند، یتیمان، مسکینان و افراد گرفتار و مصیبتدیده را مسئولیتی بزرگ انسانی و دینی دانسته است.
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