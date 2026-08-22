به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حساب کاربری «Mossad Commentary» با انتشار پستی در شبکه اجتماعی X، نقاء حامد، خبرنگار فلسطینی شبکه پرس‌تی‌وی را که به‌طور میدانی رخدادهای کرانه باختری را پوشش می‌دهد، هدف حمله رسانه‌ای قرار داد و او را «عامل پروپاگاندا در حیاط‌خلوت اسرائیل» نامید. در این پست، ضمن اشاره به گزارش‌های حامد از مناطقی مانند قصره، نابلس، رام‌الله، قلندیا و یطا، فعالیت او بخشی از «نفوذ رسانه‌ای ایران» معرفی شد.

هجمه سایبری علیه این خبرنگار محدود به یک حساب کاربری نبود؛ حساب‌های دیگری نظیر«DeepState Illuminate» ، «Israel News Pulse» و برخی دیگر نیز با انتشار محتوایی مشابه و با ادبیاتی یکسان، کارزار رسانه‌ای فشار علیه حامد را تقویت کردند. این حساب‌ها با تمرکز بر حضور این خبرنگار در «منطقه B» (که تحت کنترل امنیتی اسرائیل است)، این پرسش تحریک‌آمیز را مطرح کردند که «چگونه او همچنان می‌تواند بدون اینکه بازداشت‌ شود، در حیاط‌خلوت اسرائیل فعالیت کند؟» و مدعی شدند که شبکه پرس‌تی‌وی بازوی رسانه‌ای رسمی حکومت ایران است؛ اقدامی که بخشی از یک روند فشار روانی و رسانه‌ای هدفمند برای محدودکردن فضای تنفسی رسانه‌ها و نیز مسدودسازی جریان خبررسانی شبکه پرس تی‌وی از جنایات صهیونیست‌ها به افکارعمومی جهان است.

موج جدید یادشده در حالی خبرنگار پرس‌تی‌وی را هدف گرفته که خبرنگاران حاضر در غزه و کرانه باختری بارها با حمله، بازداشت، تهدید و اعمال محدودیت ازسوی نیروهای اسرائیلی روبه‌رو بوده‌اند. بر اساس آمارهای موجود، نزدیک به ۲۷۰ خبرنگار، عکاس و تصویربردار از ابتدای عملیات طوفان‌الاقصی تاکنون، توسط نظامیان اسرائیلی ترور شده‌اند.

این خبرنگار فلسطینی پیش‌تر هدف اقدام نظامی نیز قرار گرفته و نیروهای رژیم صهیونیستی، کمتر از دو هفته پیش، در جریان پوشش خبری او از یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه آوارگان قلندیا در شمال قدس اشغالی، خبرنگاران حاضر در محل را هدف قرار دادند که منجر به مصدومیت نقاء حامد شد. نظامیان اسرائیلی در حالی با شلیک نارنجک صوتی و پرتاب گاز اشک‌آور به خبرنگاران حمله کردند که نشانه‌های حرفه‌ای رسانه‌ای در پوشش آنان کاملاً قابل‌شناسایی بود. حامد یک بار دیگر هم هدف حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفته بود؛ دسامبر گذشته که حین گزارش زنده از اردوگاه قلندیا، بر اثر شلیک گلوله‌های لاستیکی نیروهای اسرائیلی مجروح شد.

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