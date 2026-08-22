منتظران ظهور در میدان ولیعصر(عج) گرد هم آمدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم «عید بیعت» با قرائت قرآن کریم توسط رضا جوشقانی و اجرای سیدمهدی تحویلدار آغاز شد و پس از پخش سرود ملی، گروه سرود «ابناءالحسن» با اجرای برنامهای با حضور کودکان، ارادت خود به حضرت صاحبالزمان(عج) را به نمایش گذاشت. در ادامه، حمید رمضانپور به مناجاتخوانی پرداخت و گروه تواشیح نیز اجرای برنامه داشت.
تاکید بر شکلگیری ارتش مستحق ظهور
سیدعلی موسوی فرزند سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به جایگاه مهدویت در زندگی پدرش گفت: اعتقاد به امام زمان(عج) از نوجوانی در زندگی شهید موسوی حضور پررنگی داشت و این باور در دوران خدمت او نیز ادامه پیدا کرد.
وی افزود: شهید موسوی تلاش داشت فرهنگ انتظار را در ارتش تقویت کند و بر شکلگیری «ارتش مستحق ظهور» نیز تأکید داشت؛ ارتشی که سرباز و فرمانده آن خود را برای ظهور آماده و در مسیر آن خدمت کند.
موسوی همچنین با اشاره به علاقه پدرش به مسجد جمکران و وصیت او برای خواندن نماز امام زمان(عج) از روحیه معنوی شهید موسوی و تلاش او برای خدمت بیحاشیه یاد کرد و گفت: پدرم همیشه تأکید داشت برای خدا کار کند و همین روحیه در نهایت باعث شد پس از شهادتش مردم بیش از گذشته او را بشناسند.
«باج ندادن»؛ زمینهای برای ظهور حضرت ولیعصر (عج)
حجتالاسلام شیخ اسماعیل رمضانی با اشاره به جایگاه مؤمنان در دوران غیبت گفت: بر اساس روایات، دینداری در این دوره با وجود دسترسی نداشتن به امام معصوم(ع)، ارزش و جایگاه ویژهای دارد و مؤمنان آخرالزمان میتوانند با وجود این دشواریها به یقین و ایمان بالایی برسند.
وی با بیان اینکه جامعه منتظر قرار نیست به تنهایی همه ظلم و استکبار را از بین ببرد، افزود: وظیفه مردم در دوران غیبت این است که هیبت و ترس از قدرتهای مستکبر را از بین ببرند و نشان دهند که میتوان بدون اجازه قدرتهای بزرگ مسیر خود را ادامه داد.
رمضانی با اشاره به داستان حضرت موسی(ع) و فرعون، تأکید کرد که ایستادگی و تسلیم نشدن در برابر قدرتهای استکباری، بخشی از مسیر جامعه منتظر است و «باج ندادن» میتواند زمینهای برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) باشد.
«انتظار» در میدان عمل معنا مییابد
علیاکبر رائفیپور نیز با تأکید بر مفاهیم مطرحشده در زیارت عاشورا بر پیوند میان «برائت»، «انتظار» و «عمل» تأکید کرد و گفت «انتظار» نباید صرفاً در حد گفتار و ذکر باقی بماند، بلکه باید در رفتار و عمل منتظران نمود پیدا کند.
وی با اشاره به مفهوم خونخواهی امام حسین(ع) و جایگاه حضرت ولیعصر(عج) در زیارت عاشورا بر تجدید عهد با شهدا و ادای مسئولیت در قبال آرمانهای آنان تأکید کرد و گفت: شهادت رهبر شهید، آزمونی برای جامعه است.
رائفیپور همچنین هوشیاری و آمادگی برای ظهور را ضروری دانست و صیانت از جامعه و فراهمکردن زمینه ظهور را وظیفهای همگانی عنوان کرد.
«ابرپرچم مهدوی» روی شانههای مردم
در ادامه این اجتماع، سیدمحمدرضا نوشهور، محمد کریمی و محسن عراقی به مداحی پرداختند و حامد عسگری با شعرخوانی، بخش دیگری از برنامه را اجرا کرد.
در بخش دیگری از مراسم، «ابرپرچم مهدوی» روی شانههای حاضران در میدان قرار گرفت و دستبهدست میان مردم به حرکت درآمد. همزمان با آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)، آتشبازی نیز در میدان ولیعصر(عج) برگزار شد.
در بخش پایانی این اجتماع مردمی، میثاقنامهای با محوریت تجدید عهد و تأکید بر انتقام خون رهبر شهید و دیگر شهدای جنگ از عاملان و جنایتکاران قرائت شد. همچنین کلیپهایی از شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سیدحسن نصرالله با محوریت مقاومت و خونخواهی شهدا برای حاضران پخش شد.
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