به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رفتار غیر طبیعی و دروغگویی و تناقض گویی مداوم دونالد ترامپ، رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در همه محافل مطرح می شود و حتی مسئولان ارشد آمریکایی و نیز دانشمندان علوم پزشکی بر غیر طبیعی بودن حال و روز روانی ترامپ اذعان دارند.
جان گارتنر، استاد روانپزشکی دانشگاه جانز هاپکینز و تحلیلگر روانشناسی سیاسی در مصاحبهای در پاسخ به این پرسش که « از کجا میدانید ترامپ واقعاً بیماری روانی دارد؟»، گفت: صادقانه بگویم در ۴۰ سال کار بالینی و نزدیک به ۳۰ سال تدریس به رزیدنتهای روانپزشکی، هرگز با بیماری به بدحالی دونالد ترامپ مواجه نشدهام.
چیزی که الان اوضاع را بحرانی کرده، توهمات او برای تبدیل شدن به یک فاتح نظامی است. او خودش را با ناپلئون، اسکندر مقدونی و سزار مقایسه میکند. خب، همه این مردان چه ویژگی مشترکی دارند؟
جدا از اینکه از مردان بزرگ تاریخ بودند، همهشان جهانگشایانی نظامی بودند. و به نظر من او دارد زمینهسازی میکند؛ دارد ذهن ما را برای یک جنگ هستهای آماده میکند.
او میخواهد اول خودش دست به دکمه ببرد، چون این کار او را به عنوان قدرتمندترین و ویرانگرترین رهبر نظامیِ تاریخ بشر ثبت میکند؛ و این دقیقاً چیزی است که به او لذت میدهد. به خاطر سادیسمی که دارد، واقعاً از نابود کردن همه چیز، آسیب زدن به مردم و احساس قدرت از این طریق، لذت فوقالعادهای میبرد.
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