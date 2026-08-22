واکنش رئیس مرکز رسانه مجلس به حواشی نشست فعالان اقتصادی در بغداد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ایمان شمسایی رئیس مرکز رسانه مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به حواشی نشست فعالان اقتصادی در بغداد در جریان سفر رئیس مجلس به عراق نوشت:

«طرح چالش‌های اقتصادی ایران و عراق در جمع فعالان بخش خصوصی دوکشور همراه با ارائه راهکارهای اقتصادی و عزتمندانه، محور صحبت های رییس مجلس در بغداد بود.

رسانه‌های معاند و بهره برداران حزبی- انتخاباتی به تحریف و تقطیع روی آورند. فیلم کامل پخش می شود تا مخاطبان قضاوت کنند.

فرق است بین بیان مشکلات برای سیاه نمایی و تسلیم خواهی با ارائه راه حل و تشویق بخش خصوصی به کار، و دولت ها به مانع زدایی.

ضعف‌ها را نمی توان ندید. و نمی توان به اشتراک نگذاشت. مهم آن است راه حل اقتصادی و عزتمندانه پیش رو قرار داد.»

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