اتحاد مردم، سلاح راهبردی ایران در جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، با اشاره به تشدید فشارهای دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: جنگ ترکیبی دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی و مهره‌های بازی آنها علیه نظام و ملت ایران به نقطه اوج خود رسیده است.

وی افزود: ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از شکست در جنگ رمضان، بر مؤلفه‌هایی مانند تحریم اقتصادی و تشدید محاصره دریایی متمرکز شده است تا بلکه در خیال خام خود، تا اندازه‌ای بار سهمگین و سنگین شکست در برابر کشورمان را کاهش دهد.

امانی با تشریح مفهوم تهاجم ترکیبی در ادبیات نوین امنیت بین‌الملل گفت: «در ادبیات نوین امنیت بین‌الملل، تهاجم ترکیبی فراتر از میدان‌های نبرد کلاسیک است. این نوع تهاجم، ترکیبی پیچیده از فشارهای اقتصادی، جنگ روانی، نفوذ سایبری و بهره‌برداری از شکاف‌های اجتماعی و سیاسی است.»

وی ادامه داد: هدف نهایی دشمن در این استراتژی، نه اشغال سرزمینی، بلکه فرسایش اعتماد و ازهم‌گسیختگی انسجام ملی است. در چنین شرایطی، اتحاد جامعه نه یک شعار سیاسی، بلکه یک «سلاح راهبردی» و نخستین خط دفاعی است.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه تهاجم ترکیبی به دنبال ایجاد «هراس جمعی» است، تصریح کرد: وقتی جامعه‌ای متحد باشد، در برابر تکانه‌های ناشی از تحریم یا تهدید، رفتارهای هیجانی مانند خروج سرمایه یا احتکار نشان نمی‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اتحاد، به نظام تصمیم‌گیر این فرصت را می‌دهد تا با اتکا به سرمایه اجتماعی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را با کمترین هزینه اجرا کند.

جنگ ترکیبی، جنگ روایت‌هاست

امانی در ادامه با اشاره به نقش رسانه و جنگ روایت‌ها در تهاجم ترکیبی دشمن گفت: «تهاجم ترکیبی، جنگ روایت‌هاست. دشمن می‌کوشد با استفاده از شبکه‌های نفوذ و رسانه‌های جریان‌ساز، واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهد تا امید را در دل مردم بکشد.»

وی افزود: در جامعه‌ای که پیوندهای درونی آن سست باشد، هر شایعه‌ای می‌تواند به یک آتش‌سوزی بزرگ تبدیل شود؛ اما اتحاد و همبستگی ملی، مانند یک فیلتر امنیتی عمل می‌کند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرد: جامعه‌ای که به ارزش‌های بنیادین خود و به یکدیگر اعتماد دارد، به‌راحتی در زمین بازی دشمن قرار نمی‌گیرد و روایت‌های جعلی را پس می‌زند.

سرمایه‌گذاری دشمن بر گسل‌های هویتی، قومیتی و مذهبی

امانی با اشاره به یکی دیگر از محورهای تهاجم ترکیبی دشمن اظهار کرد: «دشمن در تهاجم ترکیبی، به‌ویژه بر گسل‌های هویتی، قومیتی و مذهبی سرمایه‌گذاری می‌کند.»

وی ادامه داد: آنها می‌خواهند ما «دیگری» را در داخل مرزهای خود ببینیم. اتحاد به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌ها نیست، بلکه به معنای تمرکز بر منافع کلان ملی و سرنوشت مشترک است.

وی تصریح کرد: وقتی مردم بدانند که امنیت و پیشرفت هر بخش از جامعه به بخش دیگر گره خورده است، عملاً استراتژی «تفرقه بینداز و حکومت کن» دشمن را خنثی می‌کنند.

جامعه متحد، در برابر فشارها فرو نمی‌ریزد

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در ادامه گفت: تهاجم ترکیبی علیه ملت‌هایی که دچار گسست اجتماعی هستند، به مثابه ضربه زدن به دیواری ترک‌خورده است.

امانی افزود: اما جامعه‌ای که بر محور اتحاد و باور به توانمندی‌های داخلی شکل گرفته باشد، نه‌تنها در برابر این ضربات فرو نمی‌ریزد، بلکه از دل این فشارها، توانمندی‌های جدیدی برای جهش‌های صنعتی و اقتصادی خلق می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی خاطرنشان کرد: «در نهایت، در این نبرد نامتقارن، قوی‌ترین زیرساخت ما ایمان به هویت ملی و انسجام صفوف داخلی است.»

امانی تأکید کرد: دشمنی که می‌داند نمی‌تواند ما را در میدان نبرد شکست دهد، تنها یک هدف دارد و آن تضعیف پیوند میان مردم و کشور است؛ بنابراین محافظت از این پیوند، بزرگ‌ترین وظیفه تک‌تک ماست.

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