ای‌ همه عشق و تمنای ما!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نوشتار زیر با عنوان «ایهمه عشق و تمنای ما!» از حجت الاسلام و المسلمین «حمید احمدی» رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین، بهمناسبت سالروز طلوع امامت عظمای ولیالله الاعظم (عج) است:
سلام بر تو ای مولا و پیشوای ما! ای محبوب و مراد ما، ایهمه عشق و تمنای ما!
گفتند، عشق عزیز است و شریف اما تو شریفتر و عزیزتر از هر عشقاید و مِهر و عشقت درمانگر آلام ما!
عشق جانست تو جانتر
لطف درمان است و از تو درمانتر!*
ایکه همه عالم به فدای تو!
جانمان بپذیر و رخ بنمای که،
جان سپردن به عشق آسانست
و ز پی عشق تو آسانتر*
چونکه عشق تو آمیخته به جان ماست و جان ما به عشق حیان، پرّان و شادمان به عشق جاودان توست!
عشقت نه سرسری است که از سر بدر شود
مهرت نه عارضی است که جای دگر شود
عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم
با شیر اندرون شد و با جان بدر شود.۱
ای صاحبما و ای آقا و سرورما! ما همه میهمان خوان توایم و از کرم تو کرامت یافتهایم اما من شرمسارتر ز همه که بیش از همه مدیون مأدبه مایده لطف و کرم توام!
همه مهمان خوان لطف تواند
لیک این بنده زاده مهمانتر*
ای مولای ما ای زاده زهرا! در هر بامداد و شامگاه بر تو باد سلام خدا،
ای جام جهاننمای ما! ایمعنا و ایمان ما! دنیای بیتو ویران است و ایمان بیحب تو لقلقه زبان و انسان بیعشق تو سرگردان و جهان و جان بیعشق تو نابسامان!
بیتو هستند جمله بیسامان
لیک من بیطریق و سامانتر*
ای معنای هستی ای صدای عشق و عدالت در گیتی!
خرسندم که عشق تو را دارم که دولت بیهمتاست و سرمایه والا لیک در تکاپوی وصال توام که گر به لطف تو روزی شود، بهرهاش سرمایه پاینده و دولت زنده ابدیست!
عشق تو کان دولت ابدیست
لیک وصل جمال تو کانتر*
ای معشوق ما و ای همه و تمام عشق ما!
با عشق تو جان ما پاک شود و روحمان سبکبال گردد و دل در جذبه عشق تو به پرواز در آید که چهزیباست پرواز بر کران عشق تو، ای که برتر ز همه عشقها و در عشق و حب بیهمتا!
تیغ هندی هجر بُرّانست
لیک هندی عشق بُرّانتر
هر دلی چارپره در پی توست
دل ما صد پر است و پرانتر*
هرکه عشق از تو بهره گرفت، جانش منور شد و جهان و جمله معشوقان بنهد و بسوزاند چون که گفتند:
عشق آن شعلهست که چون بر فروخت
هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت ۲
ای محبوب قلوب اهل ایمان بر تو درو و بر تو سلام!
ایکه ذکر نام تو قوتمجاهدان و ای آن که وصال تو نهایتآرزوی خداجویان و تمنای شهیدان!
ایکه یاد و نام تو امواج پرنیان بزمِ سحرانگیز چون نسیم عطریار برانگیزد و تارهای عواطف و احساسات لرزاند و جانها به اهتزار در آورد، دیدار و وصالت را بر ما ارزانی بدار!
در عسرت سخت دوران ما که با هجوم متجاوزان آنجه بر مارفت و جراحاتی کهبر جانمانکاشت، تحملش بسی سخت بود و طاقتفرسا اما عشق تو بود که با سرپنجه لطیف لطف تو چنان ظریف و مستحکم و دقیق قلوبمان را به هم جوش داده و پیوند زد و همگی چو یک تن و یک جان شدیم و سبب گشت تا دشمن طمع برکند و به استیصال افتد، این همه از نسیم زلف تو و از جوشش لطف تو بود که در این ماههای سخت و آمیخته به جراحت نشسته بر جانمان، همگی در معرکه و میدان عشق ترا ترنم کنیم که غزل غزلش چون ستاره زهره و عقد ثریا به تلألو در میآید و در روشنایی آن، نهال امید نصر و ظفر جوانه زد و شکوفا گشته و عنایت را به این ملت نوید میدهد که ما میمانیم و عزتمان پایدار و نام فدائیان نام و مرامت ماندگار!
ای که نامت منقش در لوای برافراشته شرف و فخر و راهنمای ما!
اندیشه، سلوک، جان و روان ما را به رایحه محبت و سایه لطفت بنواز تا در طریقت پایدار واستوار بماند و منور گردد که سایه حب و لطف تو بر هرکس و کوی و کیان افتد، روشنایی یابد و نور گیرد و محبوب عالم گردد و توفیق اطاعت و تبعیت تو روزیاش شود و در سایهسار عشقت هدایت یابد که ثمر عشق چنین باشد، چنانکه سیدالاوصیا علیهسلامالله فرمودند:
لوکانَ حُبُّک صادقاً لَاطَعتَهُ
اِنَّ المُحبَّ لِمَن یُحِبُّ مطیعُ۳
اگر در حب صادقی، اطاعت نشانش باشد،چنانکه محب آنکه را دوست میدارد، مطیعاش شود و از او اطاعت کند.
سلام بر تو و بر همه آنات و بر قیام و قعود تو و بر نغمههای دلکش قنوت و ترنم نغمههای قرائت قرآن تو !
بر ما بخوان تا نشاط یابیم و برای ما دعا کن تا دعایمان به اجابت مقرون شود، چون نیک میدانیم گر تو ما را به دعا یاد کنی؛ خود اجابت باشد و دعای ما جز این نباشد که توفیق یار شود تا در یاد تو بمانیم و از خداوند تو را بخواهیم و در پای قیامت بمانیم و قائم به اوامرت باشیم!
بِحمده و منّه
حمید احمدی
۳۱مرداد ۱۴۰۵
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* دیوان شمس غزل ۱۱۵۹
۱- از اشعار منتسب به حافظ، شعر۲۸
۲- مثنوی، دفتر پنجم، بخش۲۸
۳- بحارالانوار، ج۶۷، ص۱۵
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