به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین ابوالفضل صبوری، مدیر مرکز اسلامی نامیبیا، در گفتگویی مشروح با خبرنگار ابنا، از جدیدترین اثر داستانی خود با عنوان رمان «سید علی» بر اساس زندگی، مبارزات و دوران رهبری حضرت آیتالله العظمی خامنهای، رهبر شهید امت، سخن گفت و به تشریح جزئیات نگارش، ویژگیهای ساختاری، چالشهای نشر بینالملل و بازخوردهای جهانی نسبت به جمهوری اسلامی ایران در دوران پس از جنگ پرداخت.
وی در ابتدای این گفتگو با تشریح آخرین وضعیت فنی و اجرایی این اثر اظهار داشت: مراحل نگارش کلی رمان «سید علی» به پایان رسیده و هماکنون در مرحله بازخوانی، مطالعه نهایی و اعمال ویرایشهای پایانی پیش از سپردن اثر به دست انتشار هستیم.
مسیر نویسندگی؛ کتابی که بر اساس سوالات یک وهابی شیعهشده نگارش شد
حجتالاسلام صبوری با اشاره به سوابق قلمی خود و نگارش بیش از ۲۰ عنوان کتاب بر اساس نیازسنجی میدانی و نیازهای مخاطبان تصریح کرد: نگارش هر یک از آثار گذشته من بر اساس یک ماجرا، گفتگو و نیاز واقعی صورت گرفته است؛ به عنوان نمونه، پس از گفتگوهای متوالی با یک کشیش مسیحی، کتابی درباره حضرت عیسی (ع) نوشتم تا سیمای واقعی و معارف ایشان در اسلام به مخاطب غیرمسلمان ارائه شود.
وی در ادامه افزود: در موردی دیگر، پس از شیعه شدن شخص وهابی که امام مسجد نیز بود، بر اثر مباحثات علمی، بر اساس سؤالات و نیازهای وی، کتاب ارزشمند «المراجعات» را که از قویترین منابع کلامی و اثبات تشیع است، با تغییرات، روانسازی و تلخیص، در قالب کتابی با عنوان «بهترین راه را انتخاب کن» به رشته تحریر درآوردم.
چرخش به سمت ادبیات داستانی؛ از مثنوی معنوی تا زندگانی حضرت زهرا(س)
مدیر مرکز اسلامی نامیبیا با تبیین علت چرخش رویکرد نگارشی خود به سمت ادبیات داستانی از ۲ سال قبل تاکید کرد: مخاطبان بینالمللی و غیرایرانی تمایل بسیار بیشتری به مطالعه رمان و داستان دارند؛ از همین رو از دو سال پیش تصمیم گرفتم معارف اسلامی را در قالب ادبیات داستانی عرضه کنم که نخستین گام، نگارش رمان عاشقانه «Story of Love» بر اساس داستان پادشاه و کنیز در مثنوی معنوی مولوی برای انتقال معارف الهی بود.
حجتالاسلام صبوری با یادآوری اثر قبلی خود در حوزه اهلبیت (ع) تصریح کرد: در ایام فاطمیه سال گذشته نیز نگارش رمانی به انگلیسی درباره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) با عنوان «دختر نور» شروع شد که نگارش آن در بهمنماه به پایان رسید و پس از مدتی استراحت و مطالعه، با وقوع حادثه شهادت حضرت آقا، ایده اولیه نگارش رمانی بر اساس زندگی ایشان در اوایل امسال شکل گرفت و جمعه گذشته نگارش آن نهایی شد.
ساختار ۶ فصلی رمان «سید علی»؛ از کودکی تا نبرد با رژیم صهیونیستی
این نویسنده حوزوی با تشریح زاویه دید و ساختار داستانی رمان «سید علی» بیان کرد: متن کتاب به صورت «سوم شخص» به رشته تحریر درآمده است؛ بخش نخست کتاب مربوط به دوران کودکی تا ۱۹ سالگی است که به دلیل محدودیت دادههای تاریخی، بر اساس خاطرات موجود از خانواده مذهبی، پدر، انس مادر با قرآن و فضای آن دوران شکل گرفته و جنبه داستانی پررنگتری دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اما از سن ۱۹ سالگی و ورود به قم، آشنایی با حضرت امام خمینی (ره)، دوران مبارزات، زندان، تبعید، پیروزی انقلاب و چالشهای دوران رهبری، داستان کاملاً بر برهه تاریخی و واقعیتهای عینی منطبق شده و رمان حالت تاریخی-واقعی به خود گرفته است که در ۶ فصل تنظیم شده و نقطه اوج آن در فصلهای پنجم و ششم تجلی مییابد.
حجتالاسلام صبوری با توضیح محتوای فصلهای پایانی اثر تصریح کرد: فصل پنجم کتاب با آغاز دوران رهبری و فصل ششم با شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز میشود و تا حوادث اخیر، از جمله جنگ و مواجهه مستقیم با رژیم صهیونیستی ادامه دارد؛ در این اثر نشان داده شده که چگونه رهبری همواره با زنجیرهای متوالی از بحرانهای داخلی و خارجی (از پرونده داعش تا اغتشاشات امینی) مواجه بوده و با حکمت، صبوری، سکوت یا مواضع قاطعانه، تهدیدات را به فرصت تبدیل کردهاند.
وی همچنین اضافه کرد: در طول داستان بارها به حادثه ترور ایشان در مسجد ابوذر اشاره شده است؛ حادثهای که در آن زمان این پرسش مطرح شد که چرا ایشان زنده ماندند و پاسخ داده میشود که خداوند ایشان را برای مأموریت و رهبری بزرگتری در آینده حفظ کرده بود.
چالش مخاطبشناسی غربی و دغدغه بازتابهای داخلی
نویسنده رمان «سید علی» با تبیین چالشهای خود در نگارش اثر برای مخاطبان غربی تصریح کرد: دغدغه اصلی من نگارش اثر برای مخاطب غربی و غیرمسلمانی بود که تنها نامی از سید علی خامنهای در اخبار جنگها شنیده و هیچ تصور درستی از مقام نایب امام زمان (عج) یا ادبیات مذهبی ندارد؛ لذا میبایست رویکردی گامبهگام و منصفانه اتخاذ میشد تا حتی شبهات و شبههافکنیهای دشمنان نیز دیده شود و مخاطب قدم به قدم به مظلومیت و اقتدار ایشان پی ببرد.
وی در ادامه با نقد فضای نشر بینالملل در داخل کشور افزود: بعضا آثار بینالمللی ما مخاطبمحور نیستند و گویی فقط برای شیعیان داخل کشور نوشته میشوند؛ البته من نیز در طول نگارش به خاطر واکنش جریانات حزباللهی و مذهبی داخل کشور مبنی بر چرایی بازتاب برخی رفتارهای مخالفان، ناچار شدم برخی جنبهها را کمرنگتر کرده و غلبه کار را به سمت ادبیات مقاومت ببرم.
برجسته ساختن عمل به تکلیف، شجاعت و عشق به ایران بدون شعارزدگی
مدیر مرکز اسلامی نامیبیا با اشاره به مؤلفههای شخصیتی ترسیمشده از رهبر انقلاب در این رمان بیان کرد: در این داستان بر عدم تمایل ایشان به قدرت و جاهطلبی، شجاعت، میهندوستی، حکمت و بالاتر از همه «عمل به تکلیف» تأکید شده است؛ جوانی که تنها به دنبال انجام وظیفه بود، در زندان و تبعید مقاومت کرد، همسر و خانوادهای صبور و پشتیبان داشت و در نهایت برخلاف میل باطنی و صرفاً بر اساس تکلیف، بار سنگین رهبری را پذیرفت.
وی درباره منابع مورد استفاده در نگارش اثر تصریح کرد: علاوه بر حافظه تاریخی، از مصاحبهها، کتاب «خون دلی که لعل شد»، سایت رسمی دفتر حفظ و نشر آثار و دادههای متقن تاریخی استفاده شد و بیش از ۷۰ درصد مطالب بر اساس معارف عینی و تاریخی شکل گرفته است.
تغییر نگاه افکار عمومی پس از جنگ؛ از پیگیری اخبار ایران تا ابراز افتخار گردشگران غربی به جمهوری اسلامی
وی با اشاره به فوران احساسات ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی پس از تحولات اخیر و جنگ غزه، تصریح کرد که معرفی خود به عنوان یک ایرانی در آفریقا با نوعی احترام فوقالعاده و حتی «تقدس» همراه شده است. وی با ذکر نمونههای عینی گفت: در آغاز جنگ، مسلمانان شیعه و سنی دست او را به نشانه تقدیر میفشردند، گویی او شخصاً به اسرائیل حمله کرده است. همچنین توریستهای غربی از بلژیک، فرانسه، آلمان و حتی گردشگران آمریکایی با حضور در غرفه ایران، صراحتاً انزجار خود را از دولتهای مستکبر غربی اعلام کرده و ابراز داشتهاند که «ما از دولت خود ناراحتیم و به ایران افتخار میکنیم».
حجتالاسلام صبوری در بخش دیگری از گفتگو به تشریح فضای اجتماعی نامیبیا و نگاه توریستهای بینالمللی پرداخت و گفت: در نامیبیا شیعیان حضور دارند و مراسم اربعین، شهادت و ولادتها و چهلمین روز شهادت رهبر شهید به گرمی برگزار شد؛ اما در میان عموم مردم و توریستهای خارجی، تحولات ایران نیز پیگیری میشود و مسئله انسداد احتمالی تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی آن از دغدغههای روزمره آنان است.
وی با اشاره به ابراز افتخار گردشگران غربی به مواضع مقتدرانه ایران تصریح کرد: بارها توریستهایی از آمریکا، بلژیک، فرانسه و آلمان به غرفههای فرهنگی ما که پرچم ایران را بر سردر آن نصب میکنیم، مراجعه کرده و ضمن ابراز احترام ویژه به ایران، از سیاستهای استکباری و متجاوزانه دولتهای خود ابراز انزجار کردهاند؛ به عنوان نمونه یک گردشگر آمریکایی صریحاً اعلام کرد که از اقدامات جنگطلبانه دولت آمریکا منزجر است و به ایستادگی ایران افتخار میکند.
صبوری تصریح کرد این نوع نگرش و احترام ها در دوران پساجنگ از مشوقهای قوی برای تکیمل این اثر بوده است.
انتقاد از کمتوجهی نهادهای فرهنگی به نویسندگان بینالمللی
این پژوهشگر حوزوی با انتقاد از عملکرد نهادهای فرهنگی و بینالمللی در کشور تأکید کرد: حوزه حمایت از نویسندگان مستقل بینالمللی کمرونق است؛ گاه نهادهای فرهنگی فهم دقیقی از مخاطب غربی ندارند و ممکن است هزینهها صرف کارهای ویترینی و غیر تأثیرگذار شود.
وی در افشای یک نمونه از برخورد غیرحرفهای مسئولان بینالمللی خاطرهای را نقل کرد و گفت: سالها پیش کتابی با عنوان «تاریخ مختصر محمد (ص)» (A Brief History of Muhammad) برای آشنایی گردشگران غربی با پیامبر اسلام نوشتم، اما مسئول یکی از نهادهای بینالمللی مدعی شد که آوردن نام «محمد» بدون القاب در عنوان کتاب توهین است! این عدم درک از ذائقه مخاطب غیرمسلمانی که زیر آتش تبلیغات اسلامهراسانه غرب قرار دارد، بزرگترین مانع در دیپلماسی دینی ماست؛ در نهایت این کتاب با هزینۀ شخصی، انتشار و مورد استقبال توریستهای خارجی قرار گرفت.
عرضه رمان «سید علی» در آمازون به دلیل بوروکراسی و عدم حمایت داخلی
حجتالاسلام صبوری با اشاره به دشواریهای چاپ و توزیع کتب بینالمللی توسط ناشران داخلی افزود: مرحوم حجتالاسلام احمد انصاریان در انتشارات بینالمللی انصاریان قم سالها پیش از اولین کتب ما حمایت کرد، اما اکنون به دلیل تحریمها، هزینههای سنگین پستی و عدم حمایت بودجهای نهادهای دولتی، ناشران داخلی توان ارسال و توزیع کتاب در خارج از کشور را ندارند.
وی در پایان در خصوص نحوه انتشار رمان «سید علی» خاطرنشان کرد: به دلیل بوروکراسی پیچیده سایتهای داخلی و عدم حمایت نهادها، تنها گزینه پیشرو انتشار کتاب در پلتفرم جهانی «آمازون» (Amazon) است که بهنظر میرسد ظرف یک هفته آینده صورت خواهد گرفت تا در دسترس مخاطبان بینالمللی و انگلیسیزبان قرار گیرد.
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