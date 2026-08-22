تیغ اعدام بر سر شیعیان قطیف 

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته دفاع از حقوق بشر بار دیگر خواستار توقف روند اعدام‌ها در عربستان سعودی و آزادی فوری تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندان‌های این کشور شد.

این کمیته و بر ضرورت احترام به حقوق اساسی شهروندان و تضمین مؤلفه‌های عدالت تأکید کرد که به گفته این کمیته، در دستگاه قضایی عربستان نادیده گرفته می‌شوند.

این کمیته همچنین بر پرونده شماری از شهروندان قطیف که با خطر صدور و اجرای حکم اعدام مواجه هستند، تمرکز کرد و از جمله آنان به حسین المرهون، رضا الشایب، سالم ابوعبدالله و محمد آل‌زاهر اشاره کرد.

احکام صادرشده علیه این افراد، به گفته کمیته دفاع از حقوق بشر، در چارچوب تسویه‌حساب‌های انتقام‌جویانه و محاکمه‌های ناعادلانه‌ای صادر شده است که فاقد ابتدایی‌ترین معیارهای دادرسی عادلانه هستند.

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