به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت تحصیلات عالی طالبان برای دانشگاه خصوصی خاتم‌النبیین(ص) در کابل، رئیس و معاونان جدید تعیین کرده و این نهاد را تحت کنترل خود درآورده است. این وزارت مفتی اسدالله نجات، سرپرست پیشین دانشگاه طبی کابل، را به‌عنوان رئیس جدید معرفی کرده است.

دانشگاه خاتم‌النبیین از دانشگاه‌های خصوصی مطرح افغانستان است که متعلق به جامعه شیعه این کشور دانسته می‌شود. جواد محسنی، رئیس تلویزیون تمدن و نوه آیت الله محسنی(ره)، و دکتر سیدعبدالقیوم سجادی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، از مالکان آن هستند.

وزارت عدلیه پیش‌تر تلویزیون تمدن و مدرسه خاتم‌النبیین(ص) از مراکز مهم شیعه که توسط آیت الله محسنی تأسیس شده بود را نیز مصادره کرده و ادعا داشت زمین این رسانه و مدرسه دینی غصبی است. این در حالی است که که زمین دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) تحت دعوا نبوده و اساسا ارتباطی با حوزه و تلویزیون تمدن ندارد.

به گفته این منابع، وزارت عدلیه در نامه‌ای به دفتر رهبر حکومت در قندهار نوشته است که دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) یک نهاد شیعه است و کارمند اهل سنت ندارد. منبع افزوده است که پس از ارسال این نامه، وزارت تحصیلات عالی برای در اختیار گرفتن دانشگاه اقدام کرده است. همچنین پیش از این دانشجویان و استادان این دانشگاه مجبور به امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر پیروی از مذهب و قوانین حنفی شده بودند.

در سال‌های گذشته طالبان برای دانشگاه‌های دولتی رئیس تعیین کرده بودند، اما در پنج سال اخیر در تعیین مسئولان دانشگاه‌های خصوصی دخالت مستقیم نشده بود. اکنون احتمال دارد وزارت تحصیلات عالی دانشگاه خصوصی کاتب که مدیریت شیعه دارد را نیز تحت کنترل خود درآورد.

ناظران این تحولات را ادامه فشار بر نهادهای علمی و آموزشی خصوصی، به‌ویژه مراکز وابسته به جامعه شیعه، ارزیابی می‌کنند.

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