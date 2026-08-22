به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید یوسف المحافظه فعال حقوق بشر بحرینی گفت ادامه سکوت رسمی در برابر محتوای منتشرشده در فضای مجازی که دربرگیرنده گفتمان تکفیری و تحریکآمیز علیه شیعیان بحرین است، پرسشهایی را ایجاد کرده که نیازمند پاسخگویی مسئولان است.
وی اظهار کرد: مدیریت سازمانیافته مگسهای الکترونیکی با اهداف محدود سیاسی در جریان است که هدف آن تضعیف بافت ملی و دامنزدن به گفتمان فرقهای است.
المحافظه افزود: دولت در برخورد با گفتمان نفرتپراکنانه، رویکردی آشکارا گزینشی در پیش گرفته است؛ بهگونهای که هنگامی که این گفتمان گروههایی را هدف قرار میدهد که اساساً به دلیل فعالیتهای حقوق بشری و مطالبهگری یا مواضع انتقادی خود در معرض تبعیض و شیطنتسازی قرار دارند، از کنار آن چشمپوشی میشود.
وی افزود: زمانی که مگسهای الکترونیکی تحت حمایت دولت بخواهند شیعیان بحرین را شیطنتسازی یا تکفیر کنند، در توییتهای خود میگویند شیعیان مانند یهودیان و مسیحیان هستند و کافرند. اینها اتهام نیستند؛ یهودیان و مسیحیان پیرو ادیان آسمانی هستند و ما بهعنوان بحرینی، با همه ادیان، نژادها و ملیتها در کنار یکدیگر زندگی میکنیم و توهین به آنان را رد میکنیم.
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