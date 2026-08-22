قانون جدید پلیس طالبان: هرگونه تظاهرات در افغانستان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طالبان در قانون جدید پلیس خود که با عنوان «قانون شرطه» منتشر شده، هرگونه تظاهرات را در قلمرو افغانستان ممنوع اعلام کردهاند. این قانون که به دستور هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان تدوین شده، امروز شنبه ۳۱ مرداد از سوی وزارت عدلیه این گروه منتشر شد. طالبان نام پلیس را به «شرطه» تغییر دادهاند.
در ماده ۵۰ این قانون صراحتاً آمده است: «هرگونه مظاهره (تظاهرات) در قلمرو افغانستان منع است.» طالبان توضیحات بیشتری درباره دامنه و جزئیات این ممنوعیت ارائه نکردهاند. این گروه طی پنج سال گذشته تمام اعتراضات را سرکوب و معترضان را بازداشت کرده است.
قانون شرطه شامل پنج فصل و ۵۳ ماده است و مرجع اجرای آن وزارت داخله طالبان اعلام شده است. در این قانون وظایف شرطه از جمله تأمین امنیت و نظم عمومی، حفاظت از فرودگاهها و تأسیسات آن، جلوگیری از سلاح و مهمات غیرمجاز، نجات مردم در حوادث غیرمترقبه و حفاظت از اموال مردم تعریف شده است.
طالبان از افراد خود که با عنوان مجاهد یاد میکنند، بهعنوان نیروهای شرطه استفاده میکنند؛ افرادی که عمدتاً بیسواد یا نهایتا محصل مدارس دینی هستند و در برخی استانها برای آنها دورههای سوادآموزی برگزار شده است.
در این قانون، «شرطه» به افرادی اطلاق میشود که در امور امنیتی به «صاحبالشرطه» کمک میکنند و احکام مرتبط با امنیت را اجرا مینمایند. صاحبالشرطه نیز مسئول امنیتی است که با حکم رهبر طالبان در استانهای افغانستان منصوب میشود.
این قانون همچنین تعاریفی از جرم، متهم و مظنون ارائه کرده که بر اساس احکام امارت در حوزه امنیت و نظم تنظیم شده است.
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