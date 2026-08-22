سردار باقرزاده: خلبانان اسیر ایرانی در قطر به شدت مجروح و بیمار هستند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین همچنین ضمن استقبال از اقدام دولت قطر جهت پذیرش تیم کارشناسی جمهوری اسلامی ایران، درخواست کرد تا همکاریهای لازم را به عمل آورد.
وی با بیان این که مکان نگهداری اسراء روی آب مناسب نیست، از دولت قطر خواست برای حفظ سلامتی اسراء آنان را در اسرع وقت به خشکی و به بیمارستانی مجهز منتقل کند.
سردار باقرزاده با اشاره به موافقت اولیه دولت کویت جهت ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران با ۴ اسیر ایرانی در کویت گفت: با این اقدام بارقهای از امید جهت آزادی سریع این عزیزان فراهم شده است.
وی از دولت کویت درخواست کرد برابر کنوانسیونهای ۴ گانه ژنو، حقوق اسرای جنگی را محترم نگه داشته و زمینه را جهت ارتباط اولیه این اسراء با خانوادههایشان فراهم کند.
فرمانده کمیته جستجوی مفقودین یادآور شد: کمیته بین المللی صلیب سرخ مدتهاست در ابتکاری برای اطمینان خاطر خانوادههای زندانیان گوانتانامو، زمینه ارتباط تصویری این اسراء با خانوادههایشان را فراهم کرده است. لذا از کمیته بین المللی صلیب سرخ انتظار میرود در اقدامی مشابه ضمن پیگیری سریع برای آزادی اسرای ایرانی، این امکان را نیز برای برقراری ارتباط تصویری اسرای ایرانی با خانوادههایشان فراهم کند.
سردار باقرزاده در همین رابطه از دفتر صلیب سرخ در منطقه کشورهای عربی درخواست کرد تا در این زمینه پیشگام باشد و تلاشهای لازم را به عمل آورد.
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