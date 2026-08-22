با قلم خبرنگاران، خبر پیروزی امت اسلام را مخابره خواهیم کرد

به خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، هادی رضایی، امروز در مراسم بزرگداشت مقام خبرنگار در شیراز، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و دیگر شهدای رسانه، اظهار کرد: پرچم استان پهناور فارس در عرصه رسانه همواره سرافراز و برافراشته بوده و این موفقیت حاصل تلاش‌های خبرنگاران این استان است.

وی افزود: دشمن در ماه‌های آینده با تمام توان خود برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران وارد میدان خواهد شد و یکی از محورهای اصلی این جنگ، ایجاد فشار اقتصادی، کوچک‌کردن سفره مردم و بهره‌گیری از عملیات روانی برای قرار دادن مردم در برابر نظام است.

رئیس بسیج رسانه استان فارس ادامه داد: در دو سال گذشته، اگر مجاهدت رسانه‌ها و ایستادگی آنان در برابر جریان خبری دشمن نبود، امروز شاهد بسیاری از دستاوردها و موفقیت‌های کشور نبودیم.

رضایی بیان کرد: به فضل خداوند، با مجاهدت و قلم خبرنگاران، خبر پیروزی امت اسلام را مخابره خواهیم کرد؛ جمهوری اسلامی ایران در کنار دیگر قدرت‌های بزرگ، در نظم نوین جهانی نقش‌آفرینی می‌کند و این مسیر، زمینه‌ساز شکل‌گیری تمدن اسلامی خواهد بود.

رئیس بسیج رسانه فارس با اشاره به راهبرد دشمن در حوزه اقتصادی و رسانه‌ای گفت: امروز دشمن جنگ را به سفره مردم کشانده است و این جنگ، جنگ تاب‌آوری است.

رضایی افزود: دشمن می‌خواهد با کوچک‌کردن سفره مردم، ایجاد عصبانیت و نارضایتی و اجرای عملیات روانی و رسانه‌ای، مردم را در تقابل با ایران عزیز قرار دهد.

وی اظهار کرد: امروز ضمن اینکه باید تاب‌آوری خود را با تمسک به اهل‌بیت(ع)، فرهنگ عاشورا، معنویات و خلوت‌های شبانه تقویت کنیم، خبرنگاران باید با قلم خود نیز در بهبود زندگی و حل مشکلات مردم حضور داشته باشند.

رئیس بسیج رسانه فارس گفت: امروز روزی است که دشمن و شیطان در برابر دین و خدا قرار گرفته‌اند؛ باید بکوشیم یاری‌رسان دین باشیم تا در برابر تاریخ شرمنده نشویم.