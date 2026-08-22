به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام رضا حاجتی، مسئول ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان امروز شنبه، 31 مرداد 1405 در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز جهانی مسجد، مسجد را سنگر اصلی مقابله با جریان ظلم و استکبار و پایگاه مهم فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و مردمی دانست و گفت: امروز که کشور درگیر یک تقابل مستقیم و گسترده با جبهه استکبار و صهیونیسم است، نقش مسجد در تقویت روحیه مقاومت، انسجام اجتماعی و حضور مردم بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.
وی با اشاره به نامگذاری ۳۱ مرداد به عنوان روز جهانی مسجد اظهار کرد: این مناسبت در پی آتشسوزی عمدی مسجدالاقصی توسط یک صهیونیست در سال ۱۳۴۸ شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران نیز ۳۱ مرداد را به عنوان روز جهانی مسجد در تقویم رسمی کشور قرار داد که بعدها به هفته جهانی مسجد تبدیل شد.
وی افزود: این نامگذاری صرفاً یک عنوان تقویمی نیست، بلکه حامل یک پیام مهم درباره جایگاه مسجد در تقابل تاریخی جبهه حق و باطل و مقابله با جریان صهیونیسم و استکبار است. مسجد در این نگاه، تنها محل برگزاری نماز نیست، بلکه سنگر و پایگاه اصلی حرکتهای ایمانی، فرهنگی، اجتماعی و مردمی به شمار میرود.
مسئول ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان با اشاره به شرایط کنونی کشور و تقابل مستقیم با دشمن گفت: این تقابل طی سالهای گذشته مراحل مختلفی از جمله جنگ نرم، تحریم، جنگ نیابتی و ایجاد گروههای تروریستی را پشت سر گذاشته و امروز به مرحله تقابل مستقیم رسیده است.
حاجتی ادامه داد: در چنین شرایطی یکی از مهمترین امتحانات جامعه مؤمن، نحوه مواجهه با امکانات و قدرت مادی دشمن است. جامعه ایمانی باید بداند که قدرت و امکانات مادی، معیار پیروزی نیست و همه امکانات در نهایت در اختیار خداوند است و اراده الهی میتواند معادلات را تغییر دهد.
وی با اشاره به ماجرای قارون در قرآن کریم تصریح کرد: امکانات مادی فراوانی در اختیار کسانی قرار میگیرد که حتی در مقابل جبهه حق ایستادهاند و این مسئله میتواند هم موجب غرور و فریب آنان و هم زمینهای برای امتحان جامعه مؤمن باشد. بنابراین، در میدان تقابل حق و باطل، ایمان، توکل و شناخت جبهه حق اهمیت اساسی دارد.
مسجد؛ سنگر مقابله با آسیبهای اجتماعی و فرهنگی
حاجتی با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) بر نقش مسجد گفت: حضرت امام(ره) مسجد را سنگر معرفی کردند و این تعبیر زمانی اهمیت واقعی خود را نشان میدهد که ابعاد تقابل تمدنی انقلاب اسلامی با جریان استکبار را درک کنیم.
وی افزود: اگر مسجد را سنگر بدانیم، خروج از مسجد به معنای فاصله گرفتن از یکی از مهمترین پایگاههای فرهنگی، اجتماعی و ایمانی جامعه است. بخشی از مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم، نتیجه فاصله گرفتن از برخی کارکردهای مسجد و کمتوجهی به جایگاه آن در جامعه است.
مسئول ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان تأکید کرد: باید تلاش کنیم کارکردهای اجتماعی و فرهنگی به مسجد بازگردد و مسجد به سکوی خدمت تبدیل شود. البته این به معنای وابستگی مسجد به دستگاههای دولتی نیست؛ بلکه دستگاههای فرهنگی و اجتماعی دولت باید خدمات خود را از طریق ظرفیتهای مردمی و مساجد به جامعه منتقل کنند و مسجد در عین حفظ استقلال خود، به محور ارائه خدمات و حل مسائل محلات تبدیل شود.
هفته جهانی مسجد با شعار «مسجد؛ پایگاه مقاومت و خونخواهی»
حاجتی با اشاره به برنامههای هفته جهانی مسجد در گیلان گفت: امسال شعار «مسجد؛ پایگاه مقاومت و خونخواهی» برای این هفته انتخاب شده که متناسب با شرایط روز جامعه و نقشی است که مسجد در تقویت روحیه مقاومت، انسجام اجتماعی و مطالبهگری ایفا میکند.
وی از برگزاری برنامههای مختلف در این هفته خبر داد و افزود: تکریم و تجلیل از فعالان و اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد با محوریت نقش مسجد در ترویج فرهنگ ایثار، خدمت و مسئولیت اجتماعی، افتتاح کانونهای فرهنگی هنری جدید و کانونهایی که به تازگی فعالیت خود را آغاز کردهاند، از جمله برنامههای این هفته است.
حاجتی برگزاری محافل قرآنی با محوریت فرهنگ خدمت، ایثار و شهادت و نقش مسجد در تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی محلات را از دیگر برنامهها عنوان کرد و گفت: معرفی و انعکاس تجربههای موفق مساجد و کانونهای فرهنگی هنری در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی محلات نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: اجرای برنامههای خدمترسانی و اجتماعی در محلات با محوریت مساجد و کانونها، انعکاس ظرفیت مشارکت مردم و گروههای مردمی، بازدید از کانونهای شاخص استان و تعامل با رسانهها برای تهیه گزارشهای خبری و تصویری از فعالیت کانونهای فرهنگی هنری از دیگر برنامههای این هفته خواهد بود.
رسانهها در معرفی ظرفیتهای مسجد نقش مهمی دارند
مسئول ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان با تأکید بر اهمیت نقش رسانهها اظهار کرد: انتظار داریم رسانهها در هفته جهانی مسجد، ظرفیتها و فعالیتهای شاخص کانونهای فرهنگی هنری را به جامعه معرفی کنند؛ چراکه بسیاری از اتفاقات بزرگ اجتماعی، نتیجه فعالیتهای مستمر و گاه کمتر دیدهشده در محلات، مساجد، جلسات، گعدهها و گروههای مردمی است.
حاجتی افزود: در بسیاری از مواقع، اجتماعات بزرگ و آثار اجتماعی آنها را میبینیم اما لایههای کوچک و محلی که زمینهساز شکلگیری این اجتماعات هستند، دیده نمیشوند. مسجد یکی از مهمترین بسترهای شکلگیری همین فعالیتهای مردمی است.
فعالیت حدود یکهزار و ۵۰ کانون فرهنگی هنری در گیلان
وی با اشاره به فعالیت کانونهای فرهنگی هنری مساجد در استان گیلان گفت: در حال حاضر حدود یکهزار و ۵۰ کانون فرهنگی هنری در استان فعال هستند و تلاش میکنیم این تعداد افزایش پیدا کند.
حاجتی با بیان اینکه تعداد مساجد استان بیش از سه هزار مسجد برآورد میشود، گفت: همه مساجد از شرایط یکسانی برخوردار نیستند؛ برخی مساجد سه نوبت در روز فعال هستند، برخی تنها در ساعات خاصی از روز، برخی در مناسبتهایی مانند محرم و صفر یا ماه رمضان فعال میشوند و تعدادی نیز عملاً فعالیت مستمر ندارند. بنابراین نمیتوان صرفاً تعداد مساجد را با تعداد کانونها مقایسه کرد.
کانون فرهنگی هنری باید در متن مسجد فعالیت کند
مسئول ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان با تأکید بر ضرورت حضور کانونها در خود مسجد گفت: سیاست ما این نیست که کانون فرهنگی هنری در یک ساختمان مستقل از مسجد فعالیت کند و ارتباطی با فضای مسجد نداشته باشد. کانون برای احیای کارکردهای مسجد ایجاد شده است و باید موجب رونق مسجد، حضور نوجوانان و جوانان و باز ماندن درهای مسجد باشد.
وی افزود: فعالیت کانون در خارج از مسجد ممکن است آثار مثبتی داشته باشد، اما زمانی به نقطه مطلوب میرسیم که فعالیتهای فرهنگی، هنری و اجتماعی در قلب مسجد انجام شود و میان کانون و سایر ظرفیتهای مسجد همافزایی شکل بگیرد.
اوقات فراغت؛ یکی از مهمترین ظرفیتهای کانونهای مساجد
حاجتی طرح «مسجد، کانون نشاط» و برنامههای اوقات فراغت را از مهمترین فعالیتهای سالانه کانونهای فرهنگی هنری دانست و گفت: مجموعهای از برنامههای عمومی و تخصصی در حوزه اوقات فراغت توسط کانونها طراحی و اجرا میشود و برخی کانونها نیز در حوزه رسانه، هنر و برنامههای مناسبتی فعالیتهای تخصصی دارند.
مسئول ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان در پایان بر ضرورت تعامل بیشتر کانونها با رسانهها تأکید کرد و گفت: یکی از برنامههای هفته جهانی مسجد، معرفی فعالیتهای شاخص کانونها، بهویژه در حوزه اوقات فراغت، خدمات اجتماعی و فرهنگی است و رسانهها میتوانند در معرفی این ظرفیتها و بازتاب فعالیتهای مساجد و گروههای مردمی نقش مؤثری ایفا کنند.
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