به خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، سردار هاشم جمالی، امروز در آیین گرامیداشت مقام خبرنگار، با اشاره به نقش رسانهها در تحولات و جنگهای امروز اظهار کرد: در بسیاری از جنگها، بخش عمده تلاش دشمن پیش از آغاز درگیری نظامی، معطوف به جنگ روانی و رسانهای است و تلاش میکند تا با ایجاد ادراک شکست در ذهن مردم، جامعه را نسبت به توانمندیهای خود دچار تردید کند.
وی ادامه داد: به همین دلیل، رسانهها یکی از قدرتمندترین ابزارها در عرصه تقابل امروز است.
سردار جمالی با قدردانی از عملکرد اصحاب رسانه در رویدادهای اخیر، بیان کرد: رسانه قدرتی بینظیر در ایجاد ادراک و شکلدهی به افکار عمومی دارد و گاهی حتی سیاسیون و نظامیان نیز نمیتوانند به اندازه رسانه بر ذهن و افکار مردم اثر بگذارند.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس، با اشاره به نقش رسانهها در تحولات یک سال گذشته، ادامه داد: خبرنگاران و اصحاب رسانه در این عرصه کار بزرگی انجام دادند و باید به این نقش و رسالت سنگین افتخار کرد.
رسانهها در قبال عملیات روانی دشمن هوشیار باشند
سردار جمالی افزود: امروز دشمن به دنبال کاهش تابآوری مردم، ایجاد یاس و ناامیدی و ناکارآمد نشان دادن نظام در ذهن و افکار عمومی است و رسانهها باید نسبت به این مساله هوشیار باشند.
وی جنگ روایتها را یکی از عرصههای اصلی تقابل با دشمن دانست و بیان کرد: خبرنگاران باید در مواجهه با روایتهای دشمن، امیدآفرینی و اعتمادآفرینی در جامعه را دنبال کنند و با تقویت روحیه مردم، به افزایش تابآوری جامعه در عرصههای مختلف کمک کنند.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس بر ضرورت رعایت انصاف در نقدها تأکید کرد و گفت: نقد و مطالبهگری باید همراه با انصاف باشد و اگر قرار است از عملکردی دفاع شود، این دفاع باید عالمانه و مبتنی بر شناخت و آگاهی باشد.
سردار جمالی، با اشاره به شرایط جنگی کشور، اظهار کرد: گاهی شرایط جامعه ایجاب میکند که برخی مسائل که در شرایط عادی از اهمیت برخوردارند، در اولویت قرار نگیرند.
وی ادامه داد: وقتی کشور درگیر تجاوز و جنگ است، باید مسائل اصلی را از حواشی تفکیک کرد و در متن میدان حرکت کرد.
سردار جمالی بر ضرورت همراهی رسانهها با مردم و نیروهای مسلح گفت: اصحاب رسانه باید در کنار رزمندگان و مردم و در مسیر تقویت انسجام ملی حرکت کنند تا با عبور از شرایط سخت، زمینه تحقق پیروزی نهایی و شادی مردم ایران فراهم شود.
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