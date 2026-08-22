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جانشین فرمانده سپاه فجر فارس:

جنگ روایت‌ها یکی از عرصه‌های اصلی تقابل با دشمن است

۳۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۴
کد مطلب: 1855637
جنگ روایت‌ها یکی از عرصه‌های اصلی تقابل با دشمن است

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس جنگ روایت‌ها را یکی از عرصه‌های اصلی تقابل با دشمن دانست و گفت: خبرنگاران باید در مواجهه با روایت‌های دشمن، امیدآفرینی و اعتمادآفرینی در جامعه را دنبال کنند و با تقویت روحیه مردم، به افزایش تاب‌آوری جامعه در عرصه‌های مختلف کمک کنند.

به خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، سردار هاشم جمالی، امروز در آیین گرامیداشت مقام خبرنگار، با اشاره به نقش رسانه‌ها در تحولات و جنگ‌های امروز اظهار کرد: در بسیاری از جنگ‌ها، بخش عمده تلاش دشمن پیش از آغاز درگیری نظامی، معطوف به جنگ روانی و رسانه‌ای است و تلاش می‌کند تا با ایجاد ادراک شکست در ذهن مردم، جامعه را نسبت به توانمندی‌های خود دچار تردید کند.

وی ادامه داد: به همین دلیل، رسانه‌ها یکی از قدرتمندترین ابزارها در عرصه تقابل امروز است.

سردار جمالی با قدردانی از عملکرد اصحاب رسانه در رویدادهای اخیر، بیان کرد: رسانه قدرتی بی‌نظیر در ایجاد ادراک و شکل‌دهی به افکار عمومی دارد و گاهی حتی سیاسیون و نظامیان نیز نمی‌توانند به اندازه رسانه بر ذهن و افکار مردم اثر بگذارند.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس، با اشاره به نقش رسانه‌ها در تحولات یک سال گذشته، ادامه داد: خبرنگاران و اصحاب رسانه در این عرصه کار بزرگی انجام دادند و باید به این نقش و رسالت سنگین افتخار کرد.

رسانه‌ها در قبال عملیات روانی دشمن هوشیار باشند

سردار جمالی افزود: امروز دشمن به دنبال کاهش تاب‌آوری مردم، ایجاد یاس و ناامیدی و ناکارآمد نشان دادن نظام در ذهن و افکار عمومی است و رسانه‌ها باید نسبت به این مساله هوشیار باشند.

وی جنگ روایت‌ها را یکی از عرصه‌های اصلی تقابل با دشمن دانست و بیان کرد: خبرنگاران باید در مواجهه با روایت‌های دشمن، امیدآفرینی و اعتمادآفرینی در جامعه را دنبال کنند و با تقویت روحیه مردم، به افزایش تاب‌آوری جامعه در عرصه‌های مختلف کمک کنند.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس بر ضرورت رعایت انصاف در نقدها تأکید کرد و گفت: نقد و مطالبه‌گری باید همراه با انصاف باشد و اگر قرار است از عملکردی دفاع شود، این دفاع باید عالمانه و مبتنی بر شناخت و آگاهی باشد.

سردار جمالی، با اشاره به شرایط جنگی کشور، اظهار کرد: گاهی شرایط جامعه ایجاب می‌کند که برخی مسائل که در شرایط عادی از اهمیت برخوردارند، در اولویت قرار نگیرند.

وی ادامه داد: وقتی کشور درگیر تجاوز و جنگ است، باید مسائل اصلی را از حواشی تفکیک کرد و در متن میدان حرکت کرد.

سردار جمالی بر ضرورت همراهی رسانه‌ها با مردم و نیروهای مسلح گفت: اصحاب رسانه باید در کنار رزمندگان و مردم و در مسیر تقویت انسجام ملی حرکت کنند تا با عبور از شرایط سخت، زمینه تحقق پیروزی نهایی و شادی مردم ایران فراهم شود.

حجت کهیاری

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