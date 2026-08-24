خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: تواضع و گریز از شهرت، از ویژگی‌های شاخص آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، در طول حدود ۵۰ سال سلوک فردی، اجتماعی، حوزوی، سیاسی و نظامی ایشان بوده است، به‌گونه‌ای که در طول حدود ۳۰ سال تدریس مستمر در حوزه‌های علمیه، که حدود ۲۰ سال آن به تدریس دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم گذشته است، هیچ‌گاه اجازه‌ای برای ترویج این دروس، یا انتشار تصویری از این جلسات، یا مجوزی برای نشر عمومی جزوات و انتشار کتاب‌های آماده شده از این محافل علمی، از سوی ایشان داده نشد.

در طول ۲۰ سال گذشته و تقریبا همزمان با ارائه دروس خارج فقه و اصول به‌عنوان عالی‌ترین سطح آموزشی حوزه‌های علمیه، تاسیس مراکز علمی مانند «مدرسه عالی فقه و اصول حضرت قائم(عج)، مدرسه عالی فقهی الامام علی بن موسی الرضا(ع)، مدرسه فقهی شمس الشموس و مرکز فقهی فقه الرضا(ع)»، ایجاد مجموعه‌های خیریه برای نیازمندان در سراسر ایران در کنار انجام مطالعات راهبردی و مدیریت پروژه‌های خاص نظامی و جهادی، بخشی از سلوک علمی و اجرایی آیت‌الله سدمجتبی خامنه‌ای را تشکیل می‌دهد.

در طول همین سال‌ها بود که به سفارش پدر شهیدشان، علامه سیدعلی حسینی خامنه‌ای، پژوهش‌هایی راهبردی در موضوعات فرهنگ، تهدید و ابعاد مختلف آن، همچنین صنایع فرهنگی، اقتصاد مقاومتی، ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی را انجام دادند و برای انجام این فعالیت‌های علمی، جدیدترین مقالات مرتبط را از زبان‌هایی مانند انگلیسی به‌شکل مستقیم مطالعه می‌کردند یا سفارش ترجمه از زبان‌های دیگر را می‌دادند.

آنچه در میان این فعالیت‌ها، بیش از هر چیز برجسته است، دوری از انتساب این مراکز و فعالیت‌ها به ایشان است، به‌گونه‌ای که حتی مشاوران امور روحانیت ریاست جمهوری در برخی از دولت‌ها، از مدیریت این مراکز توسط ایشان بی‌خبر بودند و محرومان تحت پوشش نیز خدمات خود را با عنوان هدایای خیرین گمنام یا بسته‌های معیشتی ارسالی از سوی دفتر آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای دریافت می‌کردند تا هیچ نام و نشانه‌ای از آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در میان این مراکز علمی یا ارائه خدمات اجتماعی در میان نباشد.

در سال‌های اخیر، گروه‌های مختلف علمی در دانش‌های مختلف تمدنی، شهرسازی با محوریت شهرهای اسلامی و شهرهای مولد، نوآوری و فناوری، کشاورزی، امنیت غذایی، کشت‌های بدون خاک (هیدروپونیک) بارها با ایشان جلسه داشتند و از میزان و حجم اطلاعات ایشان در این حوزه‌ها مبهوت شده‌اند. در همین نشست‌های تخصصی بود که اساتید برجسته رشته‌های مختلف دانشگاهی از ظهور یک «شیخ بهایی» در دوران معاصر سخن گفته‌اند.

در بخش‌های بعدی این نوشتار، مستندات و ابعاد ناگفته‌ای از سلوک و زندگی علمی و اجتماعی ایشان تبیین خواهد شد.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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