«فتحی خازم»؛ پدر شهید رعد که به نماد ایستادگی فلسطینیان تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فتحی خازم از سال‌های جوانی وارد فعالیت‌های ملی فلسطینی شد و در دوره تشکیلات خودگردان نیز در نیروهای امنیتی فلسطینی فعالیت داشت.

به گفته عبدالفتاح دوله، سخنگوی جنبش فتح در رام‌الله و عضو شورای انقلابی این جنبش، خازم علاوه بر فعالیت سیاسی و ملی، شخصیتی اجتماعی و نزدیک به مردم بود و از خانواده‌های شهدا حمایت می‌کرد؛ نقشی که بعدها خود او با شهادت فرزندش رعد، آن را از نزدیک تجربه کرد.

نقطه عطف زندگی «ابورعد» پس از شهادت فرزندش رعد خازم در ۸ آوریل ۲۰۲۲ رقم خورد. رعد پس از اجرای عملیاتی در تل‌آویو به شهادت رسید و پدرش در گفت‌وگویی، با وجود شدت این مصیبت، بر صبر، ایمان و پایبندی به آرمان فلسطین تأکید کرد.

جمله «آنها پیشگامان ما هستند و ما به آنان ملحق خواهیم شد» که او در آن زمان بیان کرد، نگاه او به شهادت و ادامه مسیر شهدا را نشان می‌داد.

پس از شهادت رعد، رژیم صهیونیستی فشار و تعقیب فتحی خازم را ادامه داد و به گفته دوله، از او خواست خود را تسلیم کند؛ اما وی از تسلیم شدن خودداری کرد و همچنان بر مواضع خود درباره فلسطین، قدس، مسجدالاقصی و حق بازگشت پافشاری داشت.

او همچنین بر ضرورت حفظ مسئله فلسطین در وجدان ملت‌های عرب و مسلمان تأکید می‌کرد و معتقد بود بحران‌ها و مشکلات داخلی نباید موجب به حاشیه رفتن مسئله فلسطین شود.

دوله، فتحی خازم را فراتر از یک پدر شهید و یک مبارز، نمادی از فلسطینی می‌داند که به زمین و آرمان خود وفادار مانده است. به گفته او، خازم در ماه‌های پایانی زندگی خود جوانان را به حمل پرچم فلسطین و حفظ ایمان و تعلق به سرزمین فرا می‌خواند و تسلیم شدن در برابر اشغالگران را نمی‌پذیرفت.

اکنون با شهادت او، تصویر «ابورعد» از پدر یک شهید به شهیدی تبدیل شده که زندگی و مواضعش، به گفته نزدیکانش، می‌تواند برای نسل‌های آینده فلسطین الهام‌بخش باشد.

...........

پایان پیام