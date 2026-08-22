به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام امنیتی صهیونیستی در گفتوگو با امیر بوخبوط، خبرنگار نظامی پایگاه «واللا»، مدعی شد که رژیم صهیونیستی با تلاش ترکیه برای تثبیت حضور خود در سوریه و ایجاد پایگاههای نظامی در این کشور موافقت نخواهد کرد.
این مقام همچنین درباره حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه گفت که پیام این حمله آن است که «نظام سوریه مسئولیت را بر عهده دارد».
بر اساس ارزیابیهای نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی، ترکیه تلاش میکند از ضعف احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، برای ایجاد جای پای نظامی در این کشور استفاده کند. صهیونیستها نگرانند که حضور ترکیه در آینده آزادی عمل ارتش این رژیم در منطقه را کاهش دهد و حتی به ایجاد تهدیدی در نزدیکی مرزهای آن منجر شود.
بر همین اساس، عملیات اخیر با توصیه اسرائیل کاتس، وزیر جنگ، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش و شلومی بیندر، رئیس اطلاعات نظامی، انجام شد.
این مقام صهیونیستی همچنین مدعی شد که پیش از حمله، چندین جلسه ارزیابی وضعیت برای تعیین اهداف و نحوه اجرای عملیات برگزار شده بود و هدف، ارسال پیام بدون ایجاد تشدید بیشتر در شرایط امنیتی منطقه عنوان شده است.
وی افزود که حمله طبق برنامه و با هدایت رئیس ستاد ارتش انجام شده است.
در همین حال، یک مقام ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی مدعی شد دولت سوریه به ریاست احمد الشرع در حال تشکیل ارتشی متشکل از لشکرها و تیپهای نظامی و بازسازی نیروی هوایی خود است و از جمله برای خرید سامانههای دفاع هوایی تلاش میکند.
وی گفت: «ما میخواهیم از تقویت نظامی سوریه جلوگیری کنیم» و افزود که تلآویو با استقرار سامانههای دفاع هوایی در سوریه مخالفت خواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که چند روز پیش نیروی هوایی رژیم صهیونیستی اهدافی را در فرودگاه نظامی ابوالظهور در منطقه ادلب در شمالغرب سوریه هدف قرار داد؛ حملهای که یک روز پس از انتشار گزارشهایی درباره بازدید یک هیئت نظامی ترکیه از این فرودگاه انجام شد.
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