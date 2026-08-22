به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آلون بن داوید، تحلیلگر امور نظامی روزنامه «معاریو»، با اشاره به بازگشت رسمی یونیفرم تشریفاتی ارتش پس از نزدیک به سه سال جنگ، آن را نشانه‌ای از تلاش ارتش برای بازگشت به نظم و استانداردهای پیش از جنگ دانست.

به گفته وی، جنگ فرسایش گسترده‌ای در نیروی هوایی، تانک‌ها، خودروهای زرهی و ذخایر مهمات ایجاد کرده است. وی همچنین از کشته شدن ۱۱۳۸ نیروی ارتش و مجروح شدن ۱۱ هزار و ۷۳۰ نفر از نظر جسمی و روانی خبر داد و هشدار داد که هزاران نفر دیگر نیز ممکن است با آسیب‌های روانی ناشی از جنگ مواجه باشند.

این تحلیلگر نظامی تأکید کرد آثار جنگ تنها به نیروهای مجروح محدود نیست و زندگی خانوادگی و شغلی نظامیان نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. وی افزود ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به‌طور میانگین روزانه ۵۳ هزار نیروی ذخیره را به خدمت می‌گیرد و در حال حاضر در سه منطقه غزه، لبنان و سوریه حضور نظامی دارد و در کرانه باختری نیز با فرسایش قابل توجه نیروی انسانی روبه‌رو است.

به گفته بن داوید، هزینه یک ماه خدمت نیروهای ذخیره در سال گذشته حدود ۲.۱ میلیارد شکل بوده و ادامه این وضعیت از نظر اقتصادی و انسانی قابل تداوم نیست.

بن داوید در بخش دیگری از تحلیل خود به سیاست نتانیاهو در قبال سوریه و ترکیه پرداخت و گفت ارتش رژیم صهیونیستی حدود یک سال پیش خواستار دستیابی به یک توافق امنیتی با سوریه شده بود، اما نتانیاهو این توصیه را نپذیرفت.

وی مدعی شد در پی این رویکرد، احمد الشرع به سمت ترکیه متمایل شده و آنکارا اکنون در بازسازی ارتش سوریه و تلاش برای ایجاد توانمندی‌های نظامی در این کشور نقش دارد. این تحلیلگر حمله اخیر رژیم صهیونیستی به فرودگاه ابوالظهور سوریه را اقدامی دانست که می‌تواند تل‌آویو را به سمت رویارویی ناخواسته با ترکیه سوق دهد و بر ضرورت ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم میان دو طرف تأکید کرد.

تحلیلگر نظامی «معاریو» در پایان مدعی شد که انفعال سیاسی رژیم صهیونیستی طی سه سال گذشته باعث شده این رژیم نتواند دستاوردهای نظامی خود را به نتایج سیاسی پایدار تبدیل کند.

وی گفت ارتش معتقد است نتانیاهو تمایلی به پایان دادن به هیچ‌یک از جبهه‌های درگیری ندارد و ممکن است برای جلوگیری از برگزاری یا به تعویق انداختن انتخابات، یکی از جبهه‌ها، احتمالاً غزه، را دوباره شعله‌ور کند.

بن داوید به نقل از مقام‌های ارشد ارتش گفت آنان حاضر نیستند برای ورود به جنگی جدید و غیرضروری به نتانیاهو کمک کنند و افزود که این مسئله برای ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش، یکی از مهم‌ترین و دشوارترین آزمون‌های پیش رو خواهد بود.

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