به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اظهارات سفیر انگلیس درباره ضرورت تحویل سلاح گروه‌های مسلح و ورود آنها به روند سیاسی، با موجی از مخالفت و انتقاد در عراق روبه‌رو شده است. عرفان صدیق در یک گفت‌وگوی تلویزیونی مدعی شده بود ادامه مخالفت گروه‌های مسلح با خلع سلاح و انحصار سلاح در دست دولت می‌تواند در آینده به درگیری مسلحانه منجر شود.

وی همچنین گفت انگلیس و جامعه جهانی از دولت عراق برای اعمال حاکمیت خود حمایت خواهند کرد.

احمد علی جواد، استاد دانشگاه و پژوهشگر عراقی، در واکنش به این اظهارات تأکید کرد که گفت‌وگو و اختلاف نظر میان عراقی‌ها درباره موضوعاتی مانند سلاح گروه‌های مقاومت امری طبیعی است، اما ورود طرف‌های خارجی به چنین موضوعی قابل قبول نیست.

وی اظهارات سفیر انگلیس را دخالت در امور عراق دانست و مدعی شد چنین مواضعی در راستای دستورکارهای غرب و آمریکا و رژیم صهیونیستی در عراق و منطقه مطرح می‌شود.

احمد عبدالرحمن، پژوهشگر مسائل امنیتی، نیز سخنان سفیر انگلیس را بازتاب رویکردی دانست که کشورهای منطقه را تابع سیاست‌های غرب می‌خواهد.

وی با انتقاد از پذیرش خواسته‌های واشنگتن و لندن، اظهار کرد که تسلیم شدن در برابر فشارهای خارجی به معنای شکست و تحقیر است و کشورهای منطقه باید از استقلال و حاکمیت خود دفاع کنند.

از سوی دیگر، ازهار محمد التمیمی، فعال رسانه‌ای و وبلاگ‌نویس عراقی، گفت اظهارات اخیر سفیر انگلیس مسبوق به سابقه است و وی در موارد دیگری نیز درباره حشد شعبی و گروه‌های مقاومت اظهارنظر کرده است.

وی تأکید کرد که واکنش منفی و اعتراض به چنین اظهاراتی باید حداقل پاسخ بغداد باشد؛ چراکه سکوت یا واکنش نامتناسب، می‌تواند طرف مقابل را به تکرار و تشدید چنین مواضعی ترغیب کند.

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