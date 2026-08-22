۱۲ کشور عربی و اسلامی حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه ابوالظهور سوریه را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیران خارجه اردن، عربستان سعودی، قطر، الجزایر، لبنان، فلسطین، ترکیه، اندونزی، مالزی، موریتانی، سومالی و پاکستان در بیانیه‌ای مشترک، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوالظهور در ادلب را محکوم کردند.

این بیانیه که از سوی وزارت خارجه اردن منتشر شده، درباره تداوم حملات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و زیرساخت‌های این کشور ابراز نگرانی شدید کرده است.

در این بیانیه آمده است که حملات رژیم صهیونیستی تهدیدی مستقیم علیه تلاش‌های سوریه برای برقراری امنیت، بازسازی نهادهای ملی و مقابله با پیامدهای انسانی سال‌ها جنگ در این کشور محسوب می‌شود.

وزیران خارجه ۱۲ کشور تأکید کردند ادامه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه می‌تواند به افزایش تنش‌ها، تضعیف صلح و ثبات منطقه‌ای و کاهش احترام به حقوق بین‌الملل و اصول منشور سازمان ملل منجر شود.

کشورهای امضاکننده همچنین از جامعه جهانی خواستند در برابر حملات مستمر رژیم صهیونیستی به سوریه، موضعی قاطع، روشن و اصولی اتخاذ کند و بر اساس حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل، اقدامات ملموسی برای پایان دادن به این تجاوزات انجام دهد.

وزیران خارجه این کشورها همچنین بر ضرورت اجرای کامل توافقنامه جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ و خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از مناطق اشغال‌شده تأکید کردند و این اقدامات را برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها و حفاظت از صلح و ثبات منطقه‌ای ضروری دانستند.

در پایان این بیانیه، ۱۲ کشور بر ضرورت احترام به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت سیاسی سوریه تأکید کرده و اعلام کردند هرگونه تلاش برای تضعیف این اصول را رد می‌کنند.

...........

پایان پیام