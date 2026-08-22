به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، در مصاحبه تازه با میشال حسین از «بلومبرگ» اعلام کرد که زیر نظارت نزدیک طالبان و در شرایطی شبیه حصر خانگی زندگی می‌کند، اما حاضر نیست دخترانش را برای ادامه تحصیل به خارج بفرستد. او تأکید کرد: «اگر دخترم را به خارج ببرم، یعنی از این حق دست کشیده‌ایم. من هرگز از این حق دست نمی‌کشم.»

کرزی که از سال ۲۰۲۱ در کابل مانده، گفت برای خروج از خانه باید مقامات طالبان را مطلع کند و در صورت موافقت، آن‌ها اسکورت امنیتی فراهم می‌کنند.

با این حال او این محدودیت را برای خود بی‌اهمیت دانست و گفت نگرانی اصلی‌اش آینده کشور و بازگشت دختران به مدرسه و زنان به کار است. کرزی افزود که هرگاه فرصتی پیش بیاید با برخی رهبران طالبان گفت‌وگو می‌کند و بسیاری از آن‌ها با اهمیت آموزش موافق‌اند، هرچند هنوز تغییری رخ نداده است.

رئیس‌جمهور پیشین افغانستان در این گفت‌وگو کنار گذاشتن طالبان از کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ را اشتباه دانست و گفت حتی در آن زمان هم با حضور آن‌ها موافق بود، چون هدفش افغانستان متحد و صلح‌آمیز بود نه تقابل با گروهی خاص.

او از حضور نظامی آمریکا قدردانی کرد اما از بمباران روستاها و یورش به خانه‌ها به شدت انتقاد نمود.

کرزی سیاست پاکستان نسبت به افغانستان را نادرست خواند و گفت این کشور نه با جمهوری و نه با طالبان نتوانسته رابطه پایدار برقرار کند.

رئیس جمهور سابق افغانستان درباره جنگ احتمالی آمریکا و ایران نیز گفت این اقدام اشتباه بزرگی است و دو طرف باید دیپلماسی را انتخاب کنند.

او تأکید کرد که مشروعیت بین‌المللی طالبان تنها با بازگشت دختران به مدرسه و زنان به کار حاصل می‌شود و خودش هیچ نقشی در دولت فعلی نمی‌پذیرد، چون «زمان من گذشته است».

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