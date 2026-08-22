«معاریو»: فرسایش زرادخانه آمریکا در جنگ با ایران، متحدان واشنگتن را نگران کرده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ الی لیئون، خبرنگار امور خارجی «معاریو»، با استناد به دیدگاه ماتیو کرونیگ از شورای آتلانتیک نوشت بازدارندگی به «توانمندی و اعتبار» وابسته است و امروز رقبای آمریکا این کشور را از نظر نظامی ضعیفتر از گذشته ارزیابی میکنند.
این نگرانی در حالی تشدید شده که بخشی از تجهیزات و داراییهای نظامی مهم آمریکا از جمله سامانههای دفاع هوایی و ناو هواپیمابر این کشور در اقیانوس آرام به خاورمیانه منتقل شدهاند و برخی متحدان اروپایی نیز درباره میزان آمادگی واشنگتن برای حمایت از آنها در صورت حمله روسیه ابراز تردید کردهاند.
این گزارش با استناد به دادههای مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS) مدعی شد آمریکا حدود نیمی از ذخایر موشکهای رهگیر خود، از جمله پاتریوت و تاد، و حدود یکسوم موشکهای کروز تاماهاوک و JASSM را مصرف کرده و اکنون حدود ۸۰۰ موشک پاتریوت در اختیار دارد.
«معاریو» همچنین با مقایسه ظرفیت تولید آمریکا و روسیه نوشت در حالی که لاکهید مارتین سال گذشته ۶۲۰ موشک رهگیر پاتریوت تحویل داده، برآوردهای اطلاعاتی غربی از تولید بیش از ۱۰۰ موشک بالستیک در ماه توسط روسیه حکایت دارد.
لیئون تأکید کرد این شکاف میان میزان مصرف و تولید تسلیحات، پیامدهای راهبردی برای آمریکا و متحدانش دارد. به نوشته وی، اوکراین همچنان در برابر حملات موشکی روسیه آسیبپذیر است و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز نسبت به آغاز یک درگیری گسترده دیگر با ایران تردید دارند، زیرا نگرانند ذخایر موشکهای رهگیر برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی کافی نباشد.
این گزارش همچنین موشکهای بالستیک را به ابزاری مهم در اعمال فشار ژئوپلیتیکی تبدیلشده توصیف کرد و مدعی شد توان موشکی دقیق ایران خسارتهایی به پایگاههای آمریکا وارد کرده است.
در پایان، «معاریو» به تلاش پنتاگون برای افزایش ظرفیت تولید اشاره کرد و نوشت قراردادهایی به ارزش ۵۹ میلیارد دلار برای سه برابر کردن تولید موشکهای پاتریوت و ۳۵ میلیارد دلار برای چهار برابر کردن تولید رهگیرهای تاد در نظر گرفته شده، اما این قراردادها هنوز بهطور کامل تأمین مالی نشدهاند.
لودویک هود، عضو ارشد مؤسسه هادسون، نیز این وضعیت را زنگ هشداری برای غرب دانست و گفت این «بیدارباش» برای کشورهایی ضروری است که در سالهای گذشته گرفتار احساس امنیت کاذب شده بودند.
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